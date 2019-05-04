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一句「他們不能沒媽媽」 讓她扶養非親非故孩子15年

2019-05-04 13:51聯合報 記者羅建旺╱即時報導

「不能讓孩子沒有媽媽！」就是這一句感動的話，讓單親媽媽王素珠除了扶養兩個女兒外，...
「不能讓孩子沒有媽媽！」就是這一句感動的話，讓單親媽媽王素珠除了扶養兩個女兒外，還無怨無悔，扶養兩個非親非故、從出生父母就沒辦法照顧的孩子，至今已經15年。宜蘭家扶中心今天表揚她，兩個受助孩子給大擁抱，高喊：「阿嬤我愛妳、我要孝順妳！」眼淚就掉下來，15年的照顧辛勞，化為感動的眼水，沒有血緣卻比誰都還親的的一家人，讓全場為之動容。記者羅建旺／攝影
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「不能讓孩子沒有媽媽！」就是這一句感動的話，讓單親媽媽王素珠除了扶養兩個女兒外，還無怨無悔，扶養兩個非親非故、從出生父母就沒辦法照顧的孩子，至今已經15年。

宜蘭家扶中心今天表揚她，兩個受助孩子給大擁抱，高喊：「阿嬤我愛妳、我要孝順妳！」眼淚就掉下來，15年的照顧辛勞，化為感動的眼水，沒有血緣卻比誰都還親的的一家人，讓全場為之動容。

今年60歲的王素珠，28歲就成為單親媽媽，從事家庭美髮業的她，當時要照顧年幼女兒，好不容易，含辛茹苦扶養長大，成家立業。

王素珠打算退休之際，因租屋房客有名剛出生的男嬰沒人照顧，王素珠不忍，身為單親媽媽的她心裡閃過一句話：「不能讓孩子沒媽媽！」雖非親非故，毅然接手，當起保母，一當就是15年，一個男嬰還不夠，又再接手照顧另一名小2歲幼童，為專心照顧，乾脆退休照顧，這名幼童至今也已13歲。

「非親非故，卻比有血緣的親人更親！」家扶中心社工員提起王素珠，總是充滿敬佩與感動，今年母親節前夕，提報王素珠接受表揚，王素珠不談照顧的辛苦，反而感謝家扶中心給她機會，帶來這兩位小天使，讓她生活不孤單。

王素珠說：「雖然他們年紀與我的孫子差不多，但我照顧他們，也就像父母一樣！」王素珠告訴待如一家人的兩個「兒子」說：「我把你們身體照顧健康，希望你們好好珍惜，爭取你們想要的！」兩人感動，眼泛淚光說：「阿嬤我們一輩子要跟您在一起，一定會好好孝順您的！」一家3人緊緊擁抱，令人感動。

「不能讓孩子沒有媽媽！」就是這一句感動的話，讓單親媽媽王素珠除了扶養兩個女兒外，...
「不能讓孩子沒有媽媽！」就是這一句感動的話，讓單親媽媽王素珠除了扶養兩個女兒外，還無怨無悔，扶養兩個非親非故、從出生父母就沒辦法照顧的孩子，至今已經15年。記者羅建旺／攝影
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