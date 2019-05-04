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基隆500學生潔牙 成功、仁愛、二信國小獲全國賽代表隊

2019-05-04 11:52聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市國小幼兒園暨特教學生潔牙觀摩賽昨起登場，比賽項目分為口腔保健知識測驗、牙線操作、刷牙技巧、牙菌斑指數四個部分，總計500多人比拚，甲組冠軍成功國小、亞軍仁愛國小及乙組冠軍二信國小3校將代表基隆參加9月在桃園舉辦的全國賽。

市府為鼓勵學生建立良好潔牙習慣，與基隆市牙醫師公會合作，昨起在堵南國小舉行潔牙賽，共500多名學生、校護老師和家長共同參加。比賽項目分為口腔保健知識測驗、牙線操作、刷牙技巧、牙菌斑指數四個部分，比賽場面緊張，競爭激烈，每位學生都是利用早自習和午休時間努力練習牙刷和牙線的潔牙技巧。

基隆市牙醫師公會理事長林大偉醫師表示，身心障礙或特殊需求者孩童，因為認知或肢體上的障礙、口腔肌肉和神經敏感等原因，使得一般人簡單的生活照護和潔牙都變得困難，需要協助。希望藉由這樣的活動，可以讓學校重視這些孩子的口腔健康，也讓家長學習如何幫自己孩子潔牙。

基隆市政府教育處代理處長陳淑貞說，學齡前兒童的口腔清潔是家長的責任，因為學齡前兒童手部肌肉發展尚未成熟，所以需要由家長協助刷牙和使用牙線。活動特別設計親子組，邀請家長與小朋友組隊參加，不僅家長可以學習到正確的潔牙方式，還可以促進親子間交流默契，是很難得的經驗。

基隆市國小幼兒園暨特教學生潔牙觀摩賽昨起登場，比賽項目分為口腔保健知識測驗、牙線...
基隆市國小幼兒園暨特教學生潔牙觀摩賽昨起登場，比賽項目分為口腔保健知識測驗、牙線操作、刷牙技巧、牙菌斑指數四個部分，總計500多人比拚。圖／基隆市牙醫師公會提供
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基隆市國小幼兒園暨特教學生潔牙觀摩賽昨起登場，比賽項目分為口腔保健知識測驗、牙線...
基隆市國小幼兒園暨特教學生潔牙觀摩賽昨起登場，比賽項目分為口腔保健知識測驗、牙線操作、刷牙技巧、牙菌斑指數四個部分，總計500多人比拚。圖／基隆市牙醫師公會提供
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基隆市國小幼兒園暨特教學生潔牙觀摩賽昨起登場，比賽項目分為口腔保健知識測驗、牙線...
基隆市國小幼兒園暨特教學生潔牙觀摩賽昨起登場，比賽項目分為口腔保健知識測驗、牙線操作、刷牙技巧、牙菌斑指數四個部分，總計500多人比拚。圖／基隆市政府提供
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基隆市國小幼兒園暨特教學生潔牙觀摩賽昨起登場，比賽項目分為口腔保健知識測驗、牙線...
基隆市國小幼兒園暨特教學生潔牙觀摩賽昨起登場，比賽項目分為口腔保健知識測驗、牙線操作、刷牙技巧、牙菌斑指數四個部分，總計500多人比拚。圖／基隆市牙醫師公會提供
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基隆市國小幼兒園暨特教學生潔牙觀摩賽昨起登場，比賽項目分為口腔保健知識測驗、牙線...
基隆市國小幼兒園暨特教學生潔牙觀摩賽昨起登場，比賽項目分為口腔保健知識測驗、牙線操作、刷牙技巧、牙菌斑指數四個部分，總計500多人比拚。圖／基隆市政府提供
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