台東山海鐵馬步道又見光頭樹 民怨：看了讓人心痛難過

2019-05-04 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東政府目前封閉台東市舊鐵道步道進行整修，同時俢剪兩旁路樹，引發是否過度修剪議論。記者羅紹平／攝影 分享 facebook 台東市晨昏最多民眾散步運動的山海鐵馬道（舊鐵道步道）2旁大葉欖仁樹，這兩天被修剪得光禿禿，讓不少人傻眼。台東縣政府建設處表示，主因兩旁大葉欖仁枝葉太茂密，會妨礙樹下花旗木成長，才趁整修木棧步道之便，修剪大葉欖仁枝葉。

台東市舊鐵道步道新生國中段最近公告封閉，從4月29日至5月12日整修步道。但有民眾發現，除了步道的木棧整修外，2旁的大葉欖仁也被修剪得光禿禿，讓人看了心疼。台東大學老師李潛龍提倡「樹藝沙龍」正確修剪樹枝、反對理平頭方式修剪樹木。

李潛龍在個人臉書PO文：「鐵道的兩邊，猶如天堂和地獄！仔細看看，心痛的畫面；有隻松鼠在光禿禿的樹幹上，不知如何是好，因枝幹被修到牠無法跳到另棵樹，只好跑到地面，再爬到另棵樹上；另外地面上也有掉落的鳥巢」。

李潛龍說：「繼尼伯特颱風的天災後，鐵道路樹又遇到人禍」。其他網友則回應「悲憤與無奈」、「就盼這次大規模理平頭的異樣，能成為社區痛的教育，讓更多人有意識地關注樹木吧」。

負責施工的台東縣政府建設處都市計畫科長李駿表示，最近趁步道修繕工程，順便修剪2旁的大葉欖仁，一方面方便施工，另一方面，大葉欖仁太茂密了，會影響到樹下的花旗木生長。