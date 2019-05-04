影／家扶爸爸代母職獲選模範母親 「希望孩子不再苦」
母親節前夕，宜蘭家扶中心從900多戶的家庭中選出10位媽媽表揚，特別的是，表揚名單包括一名父代母職的爸爸顏依凡，他父代母職，照顧一家老小，獲選為「有力媽媽」，這個獎項是特別頒給發揮母職角色的爸爸，他受獎時感謝也感慨說，自己所有的努力是希望孩子不要再像他一樣辛苦。
今天受表揚的母親分別是羅東鎮阮氏玉草女士、頭城鎮張庭瑀女士、宜蘭市趙芳美女士、冬山鄉鄭安娜女士、南澳鄉顏依凡先生、羅東鎮林佳吟女士、蘇澳鎮林靜慧女士、礁溪鄉陳慧萍女士、宜蘭市楊彩蓁女士、五結鄉王素珠女士等。
家扶中心表示，她們分別是5位給力媽媽是指投入心力照顧身心障礙或重大疾病子女、配偶、長輩，1位有力媽媽是指發揮母職角色的爸爸，4位毅力媽媽是指身處弱勢，卻以積極、樂觀態度面對生活。
家扶中心表揚「3力」媽媽並鼓勵，今天也由家扶孩子們獻上手作的鑰匙圈，送給剛從美容院梳妝完成而亮麗母親，媽媽們不自覺流下感動淚水。
家扶中心表示，受表揚的母親們，踏入婚姻或是照顧孩子、家庭後，為了生活及照顧家庭成員，每天繁忙的工作、處理生活事務，每天都為了生活而奔波，鮮少有機會好好關照自己、打扮自己，正視自己的需要，總是把自己需求是為最後一個排序。
家扶中心舉辦表揚典禮，每一位母親收到屬於自己家庭全家幅的無框畫，孩子親手製做的紀念品，家扶中心也送上禮券2千元給予受獎母親，安排拍攝親子寫真照，留住全家人最幸福的微笑。
宜蘭家扶中心主任許孟爵表示，這9位受表揚的母親及1位代母職的爸爸，為了家庭犧牲奉獻，都是典範，且具有正向影響力，希望透過表揚活動，肯定母親們多年來為家庭默默的付出，獲得適當的休息與滿滿的愛後，可以與孩子、家人，繼續攜手走向幸福的路。
許孟爵感謝各界協助，其中，宜蘭市悅川酒店提供活動場地並以優惠的價格讓家庭享用美味的佳餚，玫琳凱公司協助母親化妝，麗特IS髮藝聯盟宜蘭新民店協助媽媽的髮型設計，鑲澄金工全額贊助孩子手工藝飾品，還有多位攝影師楊文卿等協助拍攝全家福照片，這麼多人對家扶的支持與協助，讓弱勢家庭的家長與孩子們，有力量繼續走下去，讓生命綻放燦爛的光彩。
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