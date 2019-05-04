影／家扶爸爸代母職獲選模範母親 「希望孩子不再苦」

2019-05-04 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



母親節前夕，宜蘭家扶中心從900多戶的家庭中選出10位媽媽表揚，特別的是，表揚名單包括一名父代母職的爸爸顏依凡，他父代母職，照顧一家老小，獲選為「有力媽媽」，這個獎項是特別頒給發揮母職角色的爸爸，他受獎時感謝也感慨說，自己所有的努力是希望孩子不要再像他一樣辛苦。

今天受表揚的母親分別是羅東鎮阮氏玉草女士、頭城鎮張庭瑀女士、宜蘭市趙芳美女士、冬山鄉鄭安娜女士、南澳鄉顏依凡先生、羅東鎮林佳吟女士、蘇澳鎮林靜慧女士、礁溪鄉陳慧萍女士、宜蘭市楊彩蓁女士、五結鄉王素珠女士等。

家扶中心表示，她們分別是5位給力媽媽是指投入心力照顧身心障礙或重大疾病子女、配偶、長輩，1位有力媽媽是指發揮母職角色的爸爸，4位毅力媽媽是指身處弱勢，卻以積極、樂觀態度面對生活。

家扶中心表揚「3力」媽媽並鼓勵，今天也由家扶孩子們獻上手作的鑰匙圈，送給剛從美容院梳妝完成而亮麗母親，媽媽們不自覺流下感動淚水。

家扶中心表示，受表揚的母親們，踏入婚姻或是照顧孩子、家庭後，為了生活及照顧家庭成員，每天繁忙的工作、處理生活事務，每天都為了生活而奔波，鮮少有機會好好關照自己、打扮自己，正視自己的需要，總是把自己需求是為最後一個排序。

家扶中心舉辦表揚典禮，每一位母親收到屬於自己家庭全家幅的無框畫，孩子親手製做的紀念品，家扶中心也送上禮券2千元給予受獎母親，安排拍攝親子寫真照，留住全家人最幸福的微笑。

宜蘭家扶中心主任許孟爵表示，這9位受表揚的母親及1位代母職的爸爸，為了家庭犧牲奉獻，都是典範，且具有正向影響力，希望透過表揚活動，肯定母親們多年來為家庭默默的付出，獲得適當的休息與滿滿的愛後，可以與孩子、家人，繼續攜手走向幸福的路。