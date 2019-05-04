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影／人生初次跌進水溝！基隆廟口水溝蓋被偷正妹慘摔

2019-05-04 09:20聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市一名林姓正妹昨晚經過廟口夜市愛三路一家服飾店前時，她走在紅磚人行道上時，突然跌進水溝內，她才發現竟然沒有水溝蓋，雙腳泡在惡臭的髒水中，左腳擦傷紅腫就醫，她無奈嘆說「人生第一次跌進水溝裡」，已就醫驗傷。警方懷疑被偷，已用三角錐圍起，避免再有人跌落，市府今天會馬上進行修補。

林姓正妹在「基隆人大小事」、「基隆人」臉書社群貼文，一開頭就寫著，「人生第一次跌進水溝裡」，她說自己昨天在廟口夜市旁邊佐丹奴前踩空跌進去，真覺得蠻誇張的，左腳拖鞋離她而去，左腳擦傷紅腫。

她質疑水溝蓋整個不見是正常的嗎？她說，這次是她踩空跌進去，如果換做是老人家或小孩掉下去怎麼辦，她已報警，警察請她去驗傷，並已放置三角錐。

基隆廟口夜市昨晚人潮不少，水溝蓋竟會不見害正妹跌落，網友熱議紛留言，「晚上真的會沒注意就掉進去了，太危險了」

、「被偷走拔去賣吧」、「太誇張了，還好人沒什麼大問題」、「鬧區也這麼明目張膽偷走水溝蓋，太誇張」、「人行道上的暗夜陷阱」、「誰晚上走路會看地上有洞，沒摔死算幸運，水溝那麼深」，還有不少人建議她聲請國賠。

今天上午不少路過民眾看到人行道出現一個洞，都直呼很誇張，水溝蓋在鬧區也會被偷走。一名路人說，這樣太危險了，老人家或小孩跌下去不得了，要趕快搶修。

基隆市政府工務處副處長黃毅維說，會馬上用鐵板先行覆蓋，避免危險，防止再有人跌落受傷，會立即找備料的水溝蓋補上，不會留一個洞，因不在車道上，不是被撞壞，研判可能是被偷走，會向警方報案追查偷竊的人。

基隆廟口夜市旁愛三路一家服飾店前水溝蓋疑被偷，昨晚害一名正妹跌進水溝受傷，警方用...
基隆廟口夜市旁愛三路一家服飾店前水溝蓋疑被偷，昨晚害一名正妹跌進水溝受傷，警方用警示錐先圍起。記者游明煌／攝影
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基隆廟口夜市旁愛三路一家服飾店前水溝蓋疑被偷，昨晚害一名正妹跌進水溝受傷，警方用...
基隆廟口夜市旁愛三路一家服飾店前水溝蓋疑被偷，昨晚害一名正妹跌進水溝受傷，警方用警示錐先圍起。記者游明煌／攝影
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基隆廟口夜市旁愛三路一家服飾店前水溝蓋疑被偷，昨晚害一名正妹跌進水溝受傷，警方用...
基隆廟口夜市旁愛三路一家服飾店前水溝蓋疑被偷，昨晚害一名正妹跌進水溝受傷，警方用警示錐先圍起。記者游明煌／攝影
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基隆廟口夜市旁愛三路一家服飾店前水溝蓋疑被偷，昨晚害一名正妹跌進水溝受傷。圖／取...
基隆廟口夜市旁愛三路一家服飾店前水溝蓋疑被偷，昨晚害一名正妹跌進水溝受傷。圖／取自基隆人大小事
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人行道基隆正妹

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