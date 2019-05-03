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羅東轉運站離火車站3百公尺 縣議員批太遠應共構才方便

2019-05-03 15:20聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣政府今天在縣議會專題報告，其中，對宜蘭、羅東轉運站建置計畫，縣政府表示，宜蘭轉運站今年12月辦理興建工程發包作業，110年12 月完工驗收，111年2月正式啟用，羅東轉運站上（4）月已進行規畫基本設計內容，預計今年11月工程發包，110 年12月完成。

不過， 羅東轉運站興建地點在羅東火車站東側的都市計畫「交通用地」，距羅東火車站約300 公尺，多名縣議員認為太遠，刮風下雨，乘客往返，並不方便，應該通盤檢討，與火車站共構。

縣政府指出，羅東轉運站計畫已進入基本設計階段，與鐵路共構方便連通，但涉及都市計畫變更，時間緊迫，解決轉運站與火車站相距300公尺問題，可研議設置站與站間的通廊。

宜蘭縣政府指出，國道5號在95年通車，縮短宜蘭與台北輸運時間， 國道客在96年營運，公共運輸旅次大幅成長，尤其是宜蘭與羅東地區通勤及旅遊旅次逐年成長，國道客運行駛班次密集，因應國道客運轉乘需要，改善停靠站周邊交通，在99 年及 100年租用土地，興建宜蘭及羅東臨時轉運站。

縣政府表示，宜蘭臨時轉運站自民國 99 年啟用至今9年，縣府已完成都市計畫變更，取得停車場用地，著手建置宜蘭轉運站建，利用鄰近現有轉運站及部分森保處捐贈用地，即停車場用地及健康（3），規劃建置地下2層地上 1 層建築物，地下 2 層分別為汽、機車停車場，地上 1層則有售票空間、候車空間及商 業空間，另地上 1層設有夾層，設置司機休息室及轉運站辦公室，並在健康(3)設置平面機車停車場。

羅東臨時轉運站自民國 100年啟用至今已 8年，該地區市地重劃已完成，縣政府已取得交通用地，去年開始進行羅東轉運站建設計畫。

羅東轉運站為羅東火車站東側的都市計畫「交通用地」，距羅東火車站約300公尺，將建置地下 2層地上 1層建築物，地下 2 層分別為汽、機車停車場，地上 1層則有售票空間、候車空間及商 業空間，另地上 2層設置司機休息室及轉運站辦公室，3樓到5樓規劃商業空間，後續將以BOT 方式招商。

宜蘭縣政府今天在縣議會專題報告。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣政府今天在縣議會專題報告。記者羅建旺／攝影
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羅東火車站國道客運

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