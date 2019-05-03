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影／陳定南遺風 宜蘭龍舟的龍頭高了7吋

2019-05-03 13:15聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭龍舟看起來更虎虎生風，原來其中有秘辛。

一般龍舟已改為玻璃纖維製造，但宜蘭市長江聰淵認為雖然較方便，但失去原本的意義，同時，為傳承工藝，今年由市公所訂製2艘木造龍舟，今天下水。

木造龍舟由被譽稱「阿正師」的78歲工藝師劉清正打造。江聰淵透露，陳定南當宜蘭縣長時，即是由阿正師打造龍舟，打造過程中，陳定南要求加高龍頭，跟其他縣市不一樣，比較好看，龍頭高，船身較搖晃，但較刺激，傳承至今，宜蘭的龍舟的龍頭都比較高，精神抖擻，虎虎生風。

「約高7吋！」劉清正說，宜蘭龍舟的龍頭較高，重心會比較高，操控較難，但更抬頭挺胸，有其氣勢。

劉清正是手工龍舟的造船世家，造船61年，作品龍舟超過180艘，從5對槳的小龍舟到16對槳的大龍舟都有，且不但在國內可見，連外國也來訂製，包括荷蘭、南非、日本、加拿大、美國、德國等。

「不但工藝了得，加拿大還敦聘教導划船技術！」江聰淵說，阿正師會造船會划船，其中，加拿大溫哥華訂船後，還委請阿正師飛到加拿大去教了1個月的划船。

江聰淵表示，宜蘭市訂製的2艘木造龍舟是9對槳規格，開工、成形到完工都有紀錄，紀錄影片預訂6月6日及7日龍舟賽中播映，一起欣賞阿正師的工藝之美。

木造龍舟由被譽稱「阿正師」的78歲工藝師劉清正打造。記者羅建旺／攝影
木造龍舟由被譽稱「阿正師」的78歲工藝師劉清正打造。記者羅建旺／攝影
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一般龍舟已改為玻璃纖維製造，但宜蘭市長江聰淵認為失去古味，同時，為傳承工藝，今年...
一般龍舟已改為玻璃纖維製造，但宜蘭市長江聰淵認為失去古味，同時，為傳承工藝，今年由市公所訂製2艘木造龍舟，今天下水。記者羅建旺／攝影
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江聰淵透露，陳定南當宜蘭縣長時，即是由阿正師打造龍舟，打造過程中，陳定南要求加高...
江聰淵透露，陳定南當宜蘭縣長時，即是由阿正師打造龍舟，打造過程中，陳定南要求加高龍頭，跟其他縣市不一樣，傳承至今，宜蘭的龍舟的龍頭都比較高，精神抖擻，虎虎生風。記者羅建旺／攝影
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陳定南划龍舟

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