親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

李艷秋回擊孫大千：你我非同根生 才不是網內互打

用哪張卡繳稅賺最多？ 現金回饋密技大公開

基隆13年來最大筆土徵稅2.5億元 中和羊毛賣土地廠房

2019-05-02 21:17聯合報 記者游明煌╱即時報導

全球最大生產牛仔褲廠商如興去年入主中和羊毛，中和羊毛處分位於基隆市七堵區工建西路的土地及廠房，基隆稅務局核定土地增值稅達2億5400多萬元、契稅286萬餘元，4月已挹注市庫，市府說，這是市府近13年來最大的一筆收入。

中和羊毛成立於1964年，近年來受到台灣紡織業外移及國際市場競爭等因素影響，本業虧損，後來分別出租給4、5個廠商使用，今年1月六堵廠房正式廢址。如興紡織去年入主後，為整合資源及活化資產，董事會決議處分工建西路約1萬坪的土地及廠房。據了解，交易總金額17.18億元，處分利益約8.43億元。

基隆市稅務局長歐秋霞表示，該筆交易案核定土地增值稅達2億5400多萬元、契稅286萬餘元，4月已繳納入帳市庫，這是繼2006年安樂區城上城社區土地移轉2億多元，13年來最大的一筆收入，對市府財政很有助益。

市長林右昌也說，中和羊毛六堵廠土地賣掉，讓市府多一條2億多元的稅收，真的是幫助不小。而最近六堵與大武崙工業區因工業區容積問題解決，現在有些廠家申請投資，包括擴廠、增加生產線等，六堵工業區都是私人土地，很多早已沒有生產，但土地仍在，最近幾年台商回流，北部工業區土地看俏，基隆有很好的機會。

林右昌表示，北部工地區土地欠缺，但基隆的工業區每坪單價仍比鄰近汐止還要低，土地價格上有一些優勢。目前市府正在盤整基隆市六堵及大武崙兩大工業區閒置廠房，吸引產業來基隆投資，增加就業機會。

中和羊毛處分位於基隆市七堵區工建西路的土地及廠房，基隆稅務局核定土地增值稅達2億...
中和羊毛處分位於基隆市七堵區工建西路的土地及廠房，基隆稅務局核定土地增值稅達2億5400多萬元、契稅286萬餘元，4月已挹注市庫，市府說，這是市府近13年來最大的一筆收入。記者游明煌／攝影
分享

基隆林右昌台商
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

宜蘭讀冊免錢？呷飯免錢？攏免錢！縣府答案讓人全笑了

2019-05-02 16:30

除濕機補助經費沒了 蔡適應：爭取加碼很快有好消息

2019-05-02 15:33

「台灣阿拉伯王」林昭文胰臟癌病逝 享壽83歲

2019-05-02 14:48

鳳林西瓜收成差 腐爛裂果原因找到了

2019-05-02 13:09

u故事／奪命普悠瑪 董家：被台鐵賭輸8命 恨到谷底

2019-05-02 12:01

節能亂象？民眾爆：有人買舊除濕機申請補助8千元

2019-05-02 11:30

2天就快額滿！基隆瘋搶申請除濕機爆怨 明公告暫停

2019-05-02 10:20

花蓮拚行銷 徵選百大伴手禮

2019-05-01 23:59

台東景點罰吸菸 上演「貓捉老鼠」

2019-05-01 23:22

外籍遊客無配套 拒繳罰單也能出境

2019-05-01 23:21

基隆汰換除濕機 補助額度今天可能用光

2019-05-01 23:09

基隆限定除濕機補助申請太熱門 明恐額滿手腳要快

2019-05-01 20:35

花蓮縣新任6官警 鳳林警分局長黃國師受矚目

2019-05-01 19:34

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

「台灣阿拉伯王」林昭文胰臟癌病逝 享壽83歲

2019-05-02 14:48

中市啟動第2波荔枝椿象卵片收購 每片加碼至5元

2019-05-02 14:24

宜蘭讀冊免錢？呷飯免錢？攏免錢！縣府答案讓人全笑了

2019-05-02 16:30

網美拍照最喜歡的這個姿勢 把台南美術館害慘了

2019-05-02 14:02

節能亂象？民眾爆：有人買舊除濕機申請補助8千元

2019-05-02 11:30

2天就快額滿！基隆瘋搶申請除濕機爆怨 明公告暫停

2019-05-02 10:20

屏東檳榔開盤大跌價！農民質疑泰國進口衝擊本土價格

2019-05-02 14:23

洪慈庸批不顧后里 楊瓊瓔：不像林佳龍把花博一分為三

2019-05-02 19:50

聲援南鐵案 蔡丁貴：人民會讓民進黨倒

2019-05-02 14:34

嘉縣警分局長調職 鄉民鳴炮惹議

2019-05-01 23:26

南鐵執行地上物拆除 黃偉哲：盼體諒台南市民的期盼

2019-05-02 11:11

田中乾德宮誰來管紛擾不停 公所介入恐有難度

2019-05-02 17:09

除濕機補助經費沒了 蔡適應：爭取加碼很快有好消息

2019-05-02 15:33

韓國瑜向中和人喊話 到高雄跟「國瑜」聯絡

2019-05-02 18:05

南庄山區苗21線落石不斷 警方提醒人車通行小心

2019-05-02 16:50

「大埔強拆再現南鐵」南鐵拆遷戶遭斷水電 向總統求救

2019-05-02 09:13

大肚、和美跨河橋梁計畫 確定進行規劃設計

2019-05-02 16:34

田中公所成全縣最早下班 新制上路第一天兵荒馬亂

2019-05-02 15:55

苗栗縣房屋稅成長5千多萬元 頭份竹南磁吸效應明顯

2019-05-02 09:35

鳳林西瓜收成差 腐爛裂果原因找到了

2019-05-02 13:09

紅火蟻大軍龍潭現蹤 遇蟻丘別搗毀或火攻

2019-05-01 23:10

高雄輕軌二階 韓國瑜：審慎樂觀下半年提較成熟對案

2019-05-02 14:49

遠雄敗訴 大巨蛋復工拚3關

2019-05-02 00:11

出示證件可以領住警器？高市消：住警器申請有特定條件

2019-05-02 16:18

南鐵拆遷戶遭斷水電 自救會：這筆帳恐算在蔡英文頭上

2019-05-02 12:10

五一長假 陸客擠爆金門

2019-05-02 00:08

南鐵拆遷戶遭斷水電 鐵道局：考量公共安全 非脅迫手段

2019-05-02 11:25

高雄輕軌二階 韓國瑜：下半年提解決方案

2019-05-02 14:21

影／高雄推廣軍事觀光 韓國瑜笑稱：若挖到寶可幫償債

2019-05-02 18:03

畸零地8根奇異電線桿 竹市府將拆

2019-05-01 23:38

反台南鐵路東移自救會：員警騷擾拒拆遷戶 要求投降

2019-05-02 09:30

視察彰化交通建設 林佳龍：交通部全力支持

2019-05-02 16:11

新北局交通長視察林口交流道 建議桃園也更改號誌

2019-05-02 13:46

屏自來水普及率拚6成 水源在哪？

2019-05-01 23:08

基隆13年來最大筆土徵稅2.5億元 中和羊毛賣土地廠房

2019-05-02 21:17

新北敬老卡下月可搭北捷 桃市議員爭取跟進

2019-05-02 18:34

中火改善計畫書不符規定 中市府退件限期補正

2019-05-02 10:10

垃圾清運常被退運 南投黑色垃圾袋將全面破袋稽查

2019-05-02 12:07

春遊補助吸客 中彰投紛加碼

2019-05-01 23:35

u故事／奪命普悠瑪 董家：被台鐵賭輸8命 恨到谷底

2019-05-02 12:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top