基隆13年來最大筆土徵稅2.5億元 中和羊毛賣土地廠房

2019-05-02 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



全球最大生產牛仔褲廠商如興去年入主中和羊毛，中和羊毛處分位於基隆市七堵區工建西路的土地及廠房，基隆稅務局核定土地增值稅達2億5400多萬元、契稅286萬餘元，4月已挹注市庫，市府說，這是市府近13年來最大的一筆收入。

中和羊毛成立於1964年，近年來受到台灣紡織業外移及國際市場競爭等因素影響，本業虧損，後來分別出租給4、5個廠商使用，今年1月六堵廠房正式廢址。如興紡織去年入主後，為整合資源及活化資產，董事會決議處分工建西路約1萬坪的土地及廠房。據了解，交易總金額17.18億元，處分利益約8.43億元。

基隆市稅務局長歐秋霞表示，該筆交易案核定土地增值稅達2億5400多萬元、契稅286萬餘元，4月已繳納入帳市庫，這是繼2006年安樂區城上城社區土地移轉2億多元，13年來最大的一筆收入，對市府財政很有助益。

市長林右昌也說，中和羊毛六堵廠土地賣掉，讓市府多一條2億多元的稅收，真的是幫助不小。而最近六堵與大武崙工業區因工業區容積問題解決，現在有些廠家申請投資，包括擴廠、增加生產線等，六堵工業區都是私人土地，很多早已沒有生產，但土地仍在，最近幾年台商回流，北部工業區土地看俏，基隆有很好的機會。