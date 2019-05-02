台灣阿拉伯王林昭文去世 生前回饋鄉里

2019-05-02 21:25 中央社 宜蘭縣2日電



「台灣阿拉伯王」林昭文胰臟癌病逝，享壽83歲。資料照 分享 facebook 曾在阿拉伯經商有成、被外界稱為「台灣阿拉伯王」林昭文日前去世。這名商人生前除在宜蘭成立第一家百貨公司，創造就業機會之外，也長年支持公益勸募活動，回饋鄉里。

出生宜蘭羅東的林昭文，白手起家，早年曾賣文具、經營印刷廠，後來到台中賣果汁。30、40歲時，他就到沙烏地阿拉伯投資餐飲業，成立名為「華宮」的餐廳，全盛時期約有40間分店，個人篤信回教，但行事相當低調。

民國86年，林昭文為回饋故鄉，在宜蘭市興建大樓並規劃經營「宜蘭友愛百貨公司」。這棟大樓不只曾是宜蘭市區地標，也是宜蘭最早的百貨公司。

親近林昭文的人士今天告訴中央社記者，當年友愛百貨公司成立時，曾為當地帶來約500個工作機會，雖然之後沒有多少營收，但對於地方經濟發展來說，貢獻不小。

宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會執行長陳凌鳳受訪時說，林昭文曾擔任過近10年的基金會董事，每逢基金會要舉辦勸募餐會時，他總是二話不說，全額贊助。

除熱心公益之外，林昭文相關話題就是約在10年前，他在頭城外澳海邊興建多棟仿阿拉伯式的純白色建築物，面積約有2400坪，外觀顯眼，地方號稱為「小白宮」，一旁也有杭州式林園建築，並以他的妻子楊桂蓮為名，取名「桂蓮園」；不過，這些建築物的外圍高牆聳立，大門長年緊閉，謝絕訪客，留下神秘色彩。

曾進入「小白宮」參觀的宜蘭地方人士說，「小白宮」內除有阿拉伯式客廳，更有多項中東或是其他地區的藝術珍藏品。

曾與林昭文數度餐敘的宜蘭縣議員蔡文益說，林昭文是非常努力、認真有成的商人，但為人十分低調，平時不常出席公開場合，也少與他人合影。近年來，林昭文早已將阿拉伯的餐飲事業還有國內相關事業，分別交由3名兒子經營。

蔡文益說，林昭文當時就是要讓宜蘭與台北的消費流行同步接軌，讓宜蘭縣民也有百貨公司可以買東西，才會經營友愛百貨，也曾在頭城開設度假村，對當地經濟有所貢獻。

親近林昭文的人士表示，林昭文辭世後，家人依照他的遺願，不對外舉辦公祭，即日起到5月10日僅在龍巖台北會館開放讓親友弔唁。