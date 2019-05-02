幫釋迦樹裝鐵條支柱 農委會補助台東逾2千5百萬

2019-05-02 17:22 中央社 台東縣2日電



台東釋迦樹容易被強風吹倒，農委會農糧署長胡忠一今天到台東實地勘查釋迦園。他表示，農委會已編列2580萬元幫釋迦樹裝鐵條支柱。

台東縣籍立法委員劉櫂豪多次向農委會反映，台東颱風侵襲經常造成釋迦樹東倒西歪，甚至死亡，希望能補助釋迦農在釋迦樹旁裝鐵條，穩定釋迦樹。

劉櫂豪今天邀請胡忠一和行政院東部聯合服務中心副執行長洪宗楷到台東，由卑南鄉長許文獻、太麻里地區農會總幹事莊慶輝陪同，實地到釋迦園了解狀況。

劉櫂豪表示，民國105年尼伯特颱風侵襲台東，造成農作物重大損失，農糧署針對釋迦農擬定水平棚架農業設施的補助，希望增加農作物抗災能力，但是因水平棚架造價高，釋迦農多採用鐵條支柱設施，效果不錯，且造價低，深受農民喜愛。

劉櫂豪表示，他特別向農委會爭取將鐵條支柱的農業設施納入補助範圍，農委會已同意並已編列預算。

胡忠一表示，農委會已核定補助2580萬元，對8月底前完工驗收的鐵條支柱設施予以補助，依實際購買價格補助1/3為原則，最高每支50元，每公頃3萬元，並追溯至今年1月1日起新施做的設施都納入。他強調，未來仍會持續協助農民，不必擔心補助金額不足。

另外，農委會108年度編列8億元擴大補助小型農機具，包含農地搬運車、田間搬運機及割草機等16種農民常用、通用小型農機具。

劉櫂豪向胡忠一反映，目前有一款新型農機–電動搬運車，深受農民青睞，由於其動能設計，使得震動幅度較小，搬運水果能減少碰撞，讓果品外觀賣相更佳，但並無納入補助範圍內，許多農民希望農糧署能重新考量。

胡忠一也允諾將儘速研議辦理，只要完成審驗合格，就會納入補助對象，以符合農民期待。