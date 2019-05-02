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一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過

宜蘭讀冊免錢？呷飯免錢？攏免錢！縣府答案讓人全笑了

2019-05-02 16:30聯合報 記者戴永華╱即時報導

「讀冊呷飯」免錢是縣長林姿妙的競選政策，宜蘭縣政府編列追加減預算送議會審查。今天民進黨議員為了縣府只編列免費營養午餐追加預算，沒有編列學雜費預算，抨批施政做「半套」，揚言退回追加減預算；國民黨議員跳出來護航，雙方來我往爭吵不休。縣府下午提出「正解」，學雜費本來就有中央補助，縣府幹嘛要編？一整個讓人傻眼。

前任縣長並沒有編列新縣長的新施政經費，林姿妙競選縣長時以「讀冊免錢呷飯免錢」當成競選主軸。她上任後，努力籌編免費營養午餐追加預算1.2億元，送入縣議會定期大會審查，今天召開縣議會定期大會。

民進黨議員吳宏謀與劉添梧等人因免費營養午餐預算中，沒有編列免學雜費，抨批縣府施政做「半套」，要求退回拒審追加減預算；吳宏謀還說，不是不支持免費營養午餐，而是要求縣府更好，一次編足。

但國民黨議員黃浴沂與楊弘旻都跳出來護航，黃浴沂說，之前民進黨批評林姿妙編不出預算，是場編局，如今編出來了，又要退回不審，實在不公道沒道理；楊弘旻說，先編列免費營養午餐，明年再編列學雜費。

蔡文益議員更有妙解，「讀冊呷飯」免錢，中間沒有「逗號」啦，所以指的是孩子去念書時在學校吃飯不用錢，並不是「讀冊免錢」、「呷飯免費」。此語一出，惹得大家哈哈大笑。

雙方你來我往，爭吵不休，後來議長張建榮出面打圓場，拜託大家讓追加減預算送進來縣議會審查，屆時有什麼不同意見再說，這場爭議落幕。

不過縣政府事後解釋，「學雜費本來就不用錢呀！」有中央政府經費全額補助。藍綠議員爭吵了老半天，最後聽到「正解」一整個傻眼，白吵了，只能說縣議員的孩子們都長大了，連要不要繳學雜費都搞不清楚；也有人笑說，原來蔡文益議員說的真正對。

民進黨宜蘭縣議員吳宏謀不滿縣府只編列免費營養午餐、沒有編列補助學雜費經費，揚言退...
民進黨宜蘭縣議員吳宏謀不滿縣府只編列免費營養午餐、沒有編列補助學雜費經費，揚言退回追加減預算書拒審，國民黨縣議員跳出來護航，雙方爭吵不休。後來才搞清楚，學雜費本來就不用錢。 記者戴永華╱翻攝
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