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除濕機補助經費沒了 蔡適應：爭取加碼很快有好消息

2019-05-02 15:33聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市節能家電補助增加除濕機，但因申請人數太多，連續兩天都大排長龍，補助額度220萬元用盡，市政府已公布明天暫停受理。立委蔡適應表示，代表市民對除濕機有此需要，會趕快向經濟部反映意見，加碼補助基隆節能計畫除濕機部分，相信很快會有消息。

蔡適應今天下午表示，節能家電申請除濕機額度用完，因基隆多雨的城市，代表居民有此需要，會趕快向經濟部能源局表達意願與需求，加碼來補助除濕機部分，他相信很快會有好消息。

基隆市因多雨潮濕天氣，節能家電補助特別增加除濕機納入，前天公告受理，昨因五一勞動節申請人數很多，220萬元申請額度將用完，今天市府收件處又大排長龍，人數再暴增，又排了數百人，大家都要申請除濕機，有人清晨5點就來排隊，市府發300個號碼牌，由於動線亂，民眾爆怨氣，怕申請不到。

民眾說，推出2、3天就沒了，排隊也很亂，資訊不統一，申請人爆大量，讓市府美意打折。市府上午表明，今天有申請的都會受理，明天會公告暫停受理除濕機。

市府工務處表示，除濕機補助確實是市民很需要的一項措施，但受限於中央所提供的經費有限，目前單就除濕機補助額度已達上限，為了避免民眾白跑一趟，市府決定先自5月3日先暫停受理，等待後續計畫一完成，隨即可以受理第二期的受理申請作業，請市民不用擔心。

立委蔡適應表示，代表市民對除濕機有此需要，會趕快向經濟部反映意見，加碼補助基隆節...
立委蔡適應表示，代表市民對除濕機有此需要，會趕快向經濟部反映意見，加碼補助基隆節能計畫除濕機部分，相信很快會有消息。記者游明煌／攝影
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除濕機基隆蔡適應
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