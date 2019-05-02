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偏鄉孩童需求他知道 贈全鄉國小每人2套運動服

2019-05-02 14:58中央社 台東縣2日電

國小畢業後就離鄉背井打拚的台東縣鹿野鄉渡假村莊主李樹根，繼設立獎學金、捐贈鄉內長輩外套後，今天再捐給全鄉國小、幼兒園學童運動服。

台東縣鹿野鄉21國際渡假村莊主李樹根，購買722套運動服，送給鄉內學童，國小學童每人2套，幼兒園一套，今天由鹿野鄉長李國強和各國小校長代表接受。

李國強表示，李樹根莊主原預算捐贈給鹿野鄉內國小學童每人2套運動服，後來他向莊主反映還有6所附設幼兒園及鄉立幼兒園的小朋友，莊主立刻欣然答應追加，並且表示未來若還有關懷的需要，他也願意義不容辭資助。

李樹根除了送給孩童運動服，也回饋母校創立獎學金，每2年均贈一次鄉內長輩外套，捐錢修繕鄉內校舍，事業有成不忘回饋鄉里，照顧貧弱。

今年66歲的李樹根，出身台東鹿野鄉下，13歲離鄉背井，獨自到台北「打天下」，在菜市場賣過菜，但是因為賭博，連賣菜的腳踏車都輸光了，後來到工廠打工，靠著苦幹實幹，從工人變為老闆，再從老闆成為「中小企業家」，在中國、台北從事塑膠工作。

李樹根飲水思源，當老闆的第一天就想要回饋地方，於是他問啟蒙老師，該如何回饋地方，老師說捐助獎學金，幫助地方學童，因為自己只唸過國小，於是就選擇母校–永安國小捐助獎學金。

剛開始，他從33年前開始每年捐助新台幣10萬元給母校，30年前的10萬元每個月孳息數千元，足夠提供優秀小學生獎學金，後來存款利率降低，他乾脆每年捐20萬元，13年前改為成立教育基金，只要表現傑出的小朋友都可以領到獎學金。

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