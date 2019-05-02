節能亂象？民眾爆：有人買舊除濕機申請補助8千元

2019-05-02 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府節能補助申請超乎預期，今天申請除濕機人數爆量，民眾大批長龍，220萬元額度會用盡，市府公布明天會暫停受理。但有排隊民眾爆料，由於限定要舊機換新機，有不少民眾只花數百元去買舊除濕機，申請每台最高補助8千元，額度才會一下子就快沒有了，很奇怪。

基隆市因為常下雨，氣候潮濕，因此節能補助除了中央都有的冷氣、冰箱外，還把除濕機納入，是全國唯一有補助除濕機的縣市，但前天公告後受理，冷氣、冰箱部分申請者不多，但除濕機卻爆量，完全超乎預期，導致明天就暫停除濕機申請。

今天上午有一名申請的婦人爆料，由於限定要舊機換新機，有不少民眾只花數百元去買舊除濕機，申請每台最高補助8千元，額度才會一下子就快沒有了，很奇怪。

基隆市政府工務處指出，汰舊換新是政策的美意，希望換掉舊款的用節電的電器，達到節能效果。基隆市節能補助申請案件超乎預期熱烈，也顯示市民有很大的需求，市府政策方向正確。尤其市府考量基隆氣候較為潮濕，「因地制宜」辦理全國獨有的除濕機汰舊換新補助，從4月30日公告實施迄今，短短2天已收件超過300件，除濕機的220萬元補助額度即將受理額滿。因此除濕機補助申請預計5月3日起暫停受理收件。

工務處表示，除濕機補助確實是市民很需要的一項措施，但受限於中央所提供的經費有限，目前單就除濕機補助額度已達上限，為了避免民眾白跑一趟，決定先自5月3日先暫停受理，等待後續計畫一完成，隨即可以受理第二期的受理申請作業，請市民不用擔心。