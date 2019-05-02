2天就快額滿！基隆瘋搶申請除濕機爆怨 明公告暫停

2019-05-02 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



今天市府收件處又大排長龍，人數再暴增，又排了數百人。由於動線亂，民眾爆怨氣。記者游明煌／攝影 分享 facebook 基隆市因多雨潮濕天氣，節能家電補助特別增加除濕機納入，前天公告受理，昨因五一勞動節申請人數很多，220萬元申請額度即將用完，今天市府收件處又大排長龍，人數再暴增，又排了數百人，大家都要申請除濕機，有人清晨5點就來排隊，市府發300個號碼牌，由於動線亂，民眾怨氣，怕申請不到。市府表明，今天有申請的都會受理，明天會公告暫停受理除濕機。

今天上午市府收件處大排長龍，民眾抱怨等很久，擔心申請不到除濕機。排第一個的市民是今天清晨5點多就來排隊，排第六個的婦人說，她是上午6點就來排，她要申請除濕機，因為最高每台可補助到8千元，因此大家都來搶申請。

「聽說額度快用完了，我們的除濕機都拿去報廢了，申請不到怎麼辦？」、「怎麼會2天就快額滿，補助金額就用完，金額實在太少了，這不是除濕機之亂嗎？」、「政策很好，但不夠周全」，也有民眾說，市府的美意非常好，大家才會搶申請，但金額太少，美意大打折扣。但也有民眾說，市府用意很好，而且很辛苦的辦理，大家要體諒。

工務處副處長黃毅維說，除濕機非常熱門，昨五一勞動節人數爆增，除濕機部分目前申請已快滿額，明天3日會公告暫停受理除濕機部分，避免民眾白跑一趟，但冷氣、冰箱會繼續受理。除濕機部分會再向中央申請經費的調整支應，獲得同意後會再公告申請。而針對排隊動線及受理方式會再進行改善。

基隆市住宅家電汰換補助計畫前天公告並受理申請，至11月30日止，購買一、二級節能冷暖氣機與冰箱，每台最高補助3千元，追溯至去年12月7日；除濕機每公升補助400元，最高補助至20公升，補助金額最高不超過每台售價二分之一，追溯至去年6月1日。