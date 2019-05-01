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台東知名景點禁菸 水往上流3小時逾20人違規

2019-05-01 21:09中央社 台東縣1日電

台東縣衛生局今天開始取締知名風景區抽菸，在東海岸水往上流景點3個小時超過20人抽菸，有國人、有陸客也有歐美遊客。厲姓陸客不滿被開罰企圖搶走稽查單，經導遊勸才停手。

台東縣衛生局今年3月公告，水往上流、多良火車站等知名景點為全區禁菸，經過一個月宣導，今天開始稽查取締。

衛生局表示，水往上流景點從上午10時至下午1時，超過20人抽菸，有國人，有陸客，還有歐美人士，大部分都說沒看到旁邊的告示牌，不知禁菸。但經告知後，多願意配合將香菸熄火。

不過，有位來自大陸浙江的厲姓男遊客抽菸，稽查人員要求登記護照資料，他拿出護照讓稽查人員登記，但看到稽查人員開出稽查單，要罰400至2000人民幣時，意圖反悔搶奪稽查員手中稽查單，經導遊勸阻，厲姓陸客才停手。

另外，還有台籍遊覽車司機嗆稽查員「你們不是警察，憑什麼要我出示身分證件，找警察來再說」，稽查員打電話通知警察到來，司機才出示身分證件。

衛生局表示，今天大部分勸導，只開出2張稽查單，會依稽查單內容，視情節輕重另開罰單，罰款新台幣2000至10000元不等。如果國人不繳交罰款，會送法務部執行署強制執行；至於陸客及外籍遊客部分，未來還要國健署與移民署研議如何處置。

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