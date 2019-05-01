基隆限定除濕機補助申請太熱門 明恐額滿手腳要快

2019-05-01 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市因多雨潮濕天氣，節能家電補助特別增加除濕機納入，昨天公告受理，今天市府收件處大排長龍，除濕機大熱門，220萬額度今天即用盡，明天還會繼續受理，如果補助金額一旦額滿，即會暫停除濕機申請，請民眾注意，不要白跑一趟。

住宅家電汰換補助計畫前天公告並受理申請，至11月30日止，購買一、二級節能冷暖氣機與冰箱，每台最高補助3千元，追溯至去年12月7日；除濕機每公升補助400元，最高補助至20公升，補助金額最高不超過每台售價二分之一，追溯至去年6月1日。

今天市府收件處大排長龍，民眾抱怨等很久，擔心申請不到除濕機，工務處加開到4個櫃台進行專案處理。工務處指除濕機額度今天就快用盡，已經統計金額，預計明天還會受理，但明天如果額度滿了就暫停。

冷暖氣機、電冰箱補助款金額924萬，除濕機220萬，住商部門節能設備汰換1千萬，全部總計2100多萬元，金額無法互相支援。

工務處公用事業科長顧勝璿說，除濕機金額用完會向中央請示可否用其他項目支援，或再向中央申請經費，如果都不行就得明年再來了，明天如果除濕機部分額滿，就暫停除濕機申請，但其他冷氣、冰箱都會繼續受理申請，到11月30日止。

他並表示，冷氣、冰箱是全國都有汰舊換新項目，強制商家要回收，除濕機並沒有強制力要商家回收，已協調環保局在東光路回收場回收，並蓋章出具證明。