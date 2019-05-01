親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

李鵠餅店被國稅局盯上 才知2508萬遭會計事務所侵吞

大雨特報！全台由北往南有雷陣雨及強降雨

椰油國小出國演出籌款遭冒用詐騙 校方澄清已停止募款

2019-05-01 17:07聯合報 記者羅紹平╱即時報導

蘭嶼椰油國小為今年7月波蘭演出籌款，靠義賣募款籌到550萬餘元，學校4月11日就停上對外募款，但最近成不肖人土行騙名目，盜用椰油國小學童表演及臉書小飛魚粉絲頁的照片，在網路上以「小飛魚要世界看見蘭嶼，需籌款320萬飛波蘭展演」名義販售仿冒的T恤，為此校方已已報警處理，也呼籲社會大眾千萬別上當受騙。

去年5月間，台東吳若石神父也遭人在網路上假藉「吳若石因遭人詐騙養老金十餘萬元，生活陷入困境，希望社會大眾以新台幣629元購買吳神父發明的若石心按摩足療鞋，限時搶購，免運費，貨到付款」，手法如出一轍，當時吳若石也報警處理。

去年以椰油國小舞蹈隊學生參與演出，探討達悟族孩子失根與尋根的電影「只有大海知道」，引起廣大迴響，也受到主辦波蘭兒童藝術節單位注意，力邀椰油國小舞蹈隊參加今年7月在波蘭舉辦的國際兒童民俗藝術節。

但包括學生和家長、老師，預計團員40人左右，需要經費約300萬間，家長根本無力負擔，學校於是自行設計黑白系列蘭嶼風圖騰T恤、小書包、海報、明信片義賣籌資外，也到台東表演募款，並提出公益勸募計畫希望從3月27日至8月3日止能募款新台幣388萬4000元，結果半個月已達成目標，4月11日即停止對外募款，請社會大眾別再捐。

不過，負責這項計畫的教師顏子矞在購物網站發現不肖商人貼出「小飛魚要讓世界看見蘭嶼，需募款320萬元飛波蘭展演」，繼續販售仿冒的T恤等商品，已向警方報案。

校長陳淑雯表示，義賣加上募款有550萬元，超過所需經額，且華航公司也同意贊助全團40人機票，因此經費需求降至280萬元，超出的部分會透過銀行聯繫捐款人辦理退款或是更改捐款用途給「小飛魚基金」，當作明年椰油國小參加夏威夷太平洋藝術節經費。

陳淑雯表示，昨天發現購物網站出現盜用的影片和照片，繼續義賣「落日海灘純棉短袖T

恤」，根本不是椰油國小設計的T恤。且椰油國小義賣T恤1件為350元，這個網站竟然寫限時搶購1件1198元，加購1件另加39元，顯然想利用民眾愛心大撈一筆。

社團法人吳若石神父全人發展協會去年5月也在官方臉書發表聲明，最近網路流傳吳若石神...
社團法人吳若石神父全人發展協會去年5月也在官方臉書發表聲明，最近網路流傳吳若石神父被騙養老金的訊息是假的，請大家不要被騙。聯合報系資料照片
分享
椰油國小學童表演及臉書小飛魚粉絲頁的影片及照片遭不肖人士盜用販售仿冒商品詐財，學...
椰油國小學童表演及臉書小飛魚粉絲頁的影片及照片遭不肖人士盜用販售仿冒商品詐財，學校在臉書PO文呼籲社會大眾別上當。記者羅紹平／翻攝
分享
社團法人吳若石神父全人發展協會去年5月也在官方臉書發表聲明，最近網路流傳吳若石神...
社團法人吳若石神父全人發展協會去年5月也在官方臉書發表聲明，最近網路流傳吳若石神父被騙養老金的訊息是假的，請大家不要被騙。聯合報系資料照片
分享
椰油國小學童合影向社會大眾的愛心表達感謝。記者羅紹平／翻攝
椰油國小學童合影向社會大眾的愛心表達感謝。記者羅紹平／翻攝
分享

募款義賣波蘭
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

用影像說基隆的故事 總獎金45萬元歡迎挑戰

2019-05-01 15:21

暖冬宜蘭登革熱再添1人 全台境外移入病例創10年新高

2019-05-01 16:32

拒重演1021蘇澳大水災 宜蘭2.8億蓋抽水站秒抽25噸水

2019-05-01 14:14

花蓮土黏人 找到田運動會報名開跑

2019-05-01 14:11

閒置國有地拉皮 暖心公園亮起來

2019-05-01 13:46

基隆色彩屋 老漁港變IG打卡熱點

2019-05-01 13:45

放慢腳步遊鳳林 品味客家文化

2019-05-01 13:42

不吃落伍了！ 來鳳林這些美食必嘗

2019-05-01 13:40

「你慢慢走，我等你」 女公車駕駛這句話溫暖長輩

2019-05-01 13:37

影／羅東幼兒用樹葉鈕扣文創 齊跳健身操萌翻了

2019-05-01 13:24

獨／水往上流風景區禁菸開罰 導遊力阻陸客搶稽查單

2019-05-01 13:20

布拉格愛樂中國巡演遭拒 林右昌：基隆展開雙臂歡迎

2019-05-01 11:50

基隆限定補助除濕機大排長龍 民眾怨舊機跑三地都拒收

2019-05-01 11:47

基隆市長林右昌有點糗 基警交接誤把督察長降級

2019-05-01 11:44

影／主持宜蘭縣分局長佈達 林姿妙：重視交通與掃毒

2019-05-01 11:31

鳳林鎮屹立50多年 韓老爹誠信麻花取用投錢全自助

2019-05-01 10:14

校長密度全台最高 花蓮鳳林有棟「校長夢工廠」

2019-05-01 10:00

怪石現蹤綠島海邊 疑千年前史前有槽圓孔單石

2019-05-01 08:59

IG打卡熱點多！沒拍過這些景點 別說你來過基隆

2019-05-01 07:51

春遊宜蘭 每房最高補助1500元

2019-05-01 00:25

基隆汰換除濕機 最高補助8千元

2019-04-30 23:18

基隆信一、義四路口 斑馬線退縮

2019-04-30 23:15

基隆海科館水族館蓋不蓋 等待教育部給答案

2019-04-30 22:38

春遊宜蘭大加碼 每房最高補助1500元還有伴手禮

2019-04-30 20:51

基隆脫胎換骨 蔡英文宣布基隆河流域土地開發管制解禁

2019-04-30 19:12

小心別當首位被罰的遊客 「水往上流」風景區禁菸五一開鍘

2019-04-30 17:41

1級保育類綠蠵龜死因不明 大武崙沙灘就地掩埋

2019-04-30 17:37

綠島海邊神秘圓孔單石 研判和史前遺址有關

2019-04-30 17:04

防撞踏出第一步！基隆斑馬線退縮選定信一、義四路口

2019-04-30 14:36

水族館胎死腹中 新卸任海科館長今都表感慨

2019-04-30 13:23

快搶！ 今年台東藝術節節目好精彩 今下午2點售票

2019-04-30 12:38

全國唯一！基隆節能補助除濕機最高每台補助8千元

2019-04-30 11:56

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

民眾曬韓國瑜上任前後實拍照 中央公園、愛河「差很大」

2019-04-30 18:04

基隆脫胎換骨 蔡英文宣布基隆河流域土地開發管制解禁

2019-04-30 19:12

影╱天熱池水變化被嫌髒 高市中央公園清理後恢復美觀

2019-04-30 21:35

正新輪胎創辦人羅結辭世 遺產稅估16億撥大村鄉

2019-05-01 13:59

荔枝椿象攻陷全台 彰化縣收購卵片明年可減少7千萬隻

2019-05-01 09:35

「波特王」上山下海為高雄代言觀光 原因和韓國瑜無關

2019-04-30 20:48

桃園2歲幼兒專班招生了 全巿15所平均月費2500

2019-05-01 09:34

雲林5月加強垃圾破袋稽查 民怨：回不回收標準亂

2019-05-01 07:49

奇景！畸零地一坪110萬賣不成 被立了8支電線桿

2019-05-01 15:15

春遊宜蘭大加碼 每房最高補助1500元還有伴手禮

2019-04-30 20:51

台中大雨下整夜 大里多處積水

2019-05-01 09:31

IG打卡熱點多！沒拍過這些景點 別說你來過基隆

2019-05-01 07:51

警察分局長調動榮陞 竹崎鄉民鳴炮「同歡」？

2019-05-01 10:52

影／中市87歲阿嬤變安置人球 議員帶到市長室「申冤」

2019-04-30 23:20

基隆限定補助除濕機大排長龍 民眾怨舊機跑三地都拒收

2019-05-01 11:47

1公里1瓶愛心八寶粥 泰山老董參與大甲媽進香後還願

2019-04-30 22:31

堅持只賣書的書店 政大書城高雄開店占地200坪

2019-05-01 07:53

獨／水往上流風景區禁菸開罰 導遊力阻陸客搶稽查單

2019-05-01 13:20

苗栗最後老戲院推好康 市圖借書證及新住民享早場價

2019-05-01 09:54

雲縣垃圾破袋稽查 民怨垃圾、回收傻傻分不清

2019-04-30 22:47

感念父親回饋地方 南寶樹脂家族再捐車

2019-04-30 19:10

恆春半島飛魚「大翻身」 宜蘭媳婦一個念頭扭轉身價

2019-04-30 18:56

怪石現蹤綠島海邊 疑千年前史前有槽圓孔單石

2019-05-01 08:59

新北人口突破400萬 幸運女嬰獲黃金2兩、終身觀球VIP

2019-05-01 09:29

台南市議員陳昆和控北門社大開課不實 真理大學駁絕無此事

2019-04-30 22:32

30多頂神轎如下餃子 181年歷史嘉義衝水路迎客王

2019-05-01 09:20

抗議房屋稅未調降 台南新營民治中心被包圍

2019-05-01 11:15

全台首座過山洞溜滑梯在苗栗 親子公園設計圖曝光

2019-05-01 15:19

北市10筆土地大清倉？ 明在市議會二讀闖關

2019-04-30 19:08

「打狗商場」住宅區營運惹議 高市府緊盯將依法查處

2019-04-30 20:09

小心別當首位被罰的遊客 「水往上流」風景區禁菸五一開鍘

2019-04-30 17:41

覺得風獅爺像警察？分局長郝心誠學創作金門風獅爺

2019-04-30 20:51

基隆市長林右昌有點糗 基警交接誤把督察長降級

2019-05-01 11:44

基隆海科館水族館蓋不蓋 等待教育部給答案

2019-04-30 22:38

【即時短評】荔枝椿象春風吹又生 果農配合度很重要

2019-04-30 21:00

高市5月觀光代言人 波特王無酬相挺：我是高雄人

2019-04-30 23:26

南投物產展五一高雄夢時代登場 林明溱、韓國瑜再同台

2019-05-01 07:47

新北人口突破400萬 學者：對地方財政有幫助

2019-05-01 11:54

影／拒建鳳岡納骨塔！民眾抗議要求重新選址退回環評

2019-05-01 13:39

校長密度全台最高 花蓮鳳林有棟「校長夢工廠」

2019-05-01 10:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top