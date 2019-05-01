椰油國小出國演出籌款遭冒用詐騙 校方澄清已停止募款

2019-05-01 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



蘭嶼椰油國小為今年7月波蘭演出籌款，靠義賣及募款籌到550萬餘元，學校4月11日就停上對外募款，但最近成不肖人土行騙名目，盜用椰油國小學童表演及臉書小飛魚粉絲頁的照片，在網路上以「小飛魚要世界看見蘭嶼，需籌款320萬飛波蘭展演」名義販售仿冒的T恤，為此校方已已報警處理，也呼籲社會大眾千萬別上當受騙。

去年5月間，台東吳若石神父也遭人在網路上假藉「吳若石因遭人詐騙養老金十餘萬元，生活陷入困境，希望社會大眾以新台幣629元購買吳神父發明的若石心按摩足療鞋，限時搶購，免運費，貨到付款」，手法如出一轍，當時吳若石也報警處理。

去年以椰油國小舞蹈隊學生參與演出，探討達悟族孩子失根與尋根的電影「只有大海知道」，引起廣大迴響，也受到主辦波蘭兒童藝術節單位注意，力邀椰油國小舞蹈隊參加今年7月在波蘭舉辦的國際兒童民俗藝術節。

但包括學生和家長、老師，預計團員40人左右，需要經費約300萬間，家長根本無力負擔，學校於是自行設計黑白系列蘭嶼風圖騰T恤、小書包、海報、明信片義賣籌資外，也到台東表演募款，並提出公益勸募計畫希望從3月27日至8月3日止能募款新台幣388萬4000元，結果半個月已達成目標，4月11日即停止對外募款，請社會大眾別再捐。

不過，負責這項計畫的教師顏子矞在購物網站發現不肖商人貼出「小飛魚要讓世界看見蘭嶼，需募款320萬元飛波蘭展演」，繼續販售仿冒的T恤等商品，已向警方報案。

校長陳淑雯表示，義賣加上募款有550萬元，超過所需經額，且華航公司也同意贊助全團40人機票，因此經費需求降至280萬元，超出的部分會透過銀行聯繫捐款人辦理退款或是更改捐款用途給「小飛魚基金」，當作明年椰油國小參加夏威夷太平洋藝術節經費。

陳淑雯表示，昨天發現購物網站出現盜用的影片和照片，繼續義賣「落日海灘純棉短袖T