暖冬宜蘭登革熱再添1人 全台境外移入病例創10年新高

2019-05-01 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭一名五十幾歲男子從柬埔寨考察回來後，高燒不退、骨頭酸痛，經醫師確診罹患登革熱。衛生局表示，今年至今宜蘭共4起境外移入的登革熱案例，去年同期僅1件，去年一整年宜蘭也不過2例；而全台截至4月28日，共121例登革熱境外移入病例，創下10年同期的新高，病人大多因為進出東南亞被感染。

縣衛生局4月27日接獲疾病管制署通知，確診境外移入登革熱病例，這名五十幾歲男患者居住五結鄉四結村，4月初前往柬埔寨業務考察，回國後出現發燒不舒服症狀，4月25日個案出現眼窩、骨骼酸痛，至醫院急診，經檢驗於4月27日確診為境外移入陽性個案，目前住院治療中。

衛生局在接獲疑似個案通報後，隨即進行該個案居住地點環境積水容器檢查與民眾衛生教育，並啟動登革熱疫情防治小組進行防疫措施，並無接觸者感染。

另外根據疾病管制署監測資料顯示，今年截至4月28日全台共計121例登革熱境外移入病例，為10年同期最高；至於宜蘭縣今年度境外移入登革熱個案4起，去年同期只有1起，算起來今年是去年同期的四倍，全年2起。

衛生局表示，由於暖冬使得病媒蚊大量孳生，東南亞國家正處於登革熱嚴重侵襲區，國人多數感染者去過東南亞地區，不可不慎。

局長徐迺維提醒民眾，如果前往東南亞等登革熱流行地區，務必做好防蚊措施，包括穿著輕薄長袖長褲及防蚊液，返國後兩週內如出現不適症狀(發燒、頭痛、骨頭肌肉酸痛、紅疹、噁心嘔吐等疑似症狀)應主動通報衛生人員並儘速就醫，就醫時請告知旅遊史，以利醫師早期診斷、通報及治療。

梅雨季節即將到來，各地常有降雨，病媒蚊密度容易上升，衛生局請民眾在大雨後應即刻清除積水，落實「巡、倒、清、刷」清除孳生源的四步驟，降低感染登革熱風險。