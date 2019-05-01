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用影像說基隆的故事 總獎金45萬元歡迎挑戰

2019-05-01 15:21聯合報 記者游明煌╱即時報導

為推廣民眾多加利用公用頻道，基隆市政府進行「公用頻道媒體近用」推廣計畫，今年特別提高影片和平面攝影比賽獎額，總獎金高達45萬元，首獎高達12萬元。

去年第一屆「美麗基隆」影像創作比賽，有108支影片報名，參與熱烈，影片類型多元，包括有旅遊片、景觀片、紀錄片、微電影及動畫片等，影片水準也普遍提升，競爭激烈。

比賽以公開徵件的形式，並以「美麗基隆」常設活動網頁，作為參賽作品露出及競賽平台，通過評審入圍之影片即可獲補助2千元，將評審25部作品入圍最後階段評審。影片徵選總獎金30萬8仟元，首獎12萬元，第二名6萬元，第三名3萬元，還有優、佳作、網路最佳人氣獎等。另外，照片組攝影比賽總獎金12萬元，金牌獎3萬元，銀牌獎2萬元，銅牌獎1萬5千元。

副市長林永發說，今年還增加8場公民影像人才培訓營，招募學子與社會人士，讓民眾透過課程培育更能夠實踐媒體近用的理念及基本素養，培訓營可至官網報名。

行政處新聞科表示，影像創作比賽主要是希望提升影片參與的水平，並從參與作品中取得可以行銷宣傳基隆的優秀作品，同時充實公用頻道的影片內容。

活動簡章可至美麗基隆常設活動官網下載：http://www.beautiful-keelung.tw/

，參賽者須至活動官網上傳參賽影片youtube連結及填妥資料完成報名程序。徵件活動即日起至7月25日止，歡迎民眾踴躍投稿，把心目中美麗的基隆，用影像把基隆的故事說出來，入選作品除了可能成為基隆的宣傳影片外，也將於公用頻道CH3播出及魅力基隆youtube頻道宣傳。

副市長林永發、副議長林沛祥等人，為本年度的「公用頻道媒體近用」推廣計畫進行啟動儀...
副市長林永發、副議長林沛祥等人，為本年度的「公用頻道媒體近用」推廣計畫進行啟動儀式。圖／基隆市政府提供
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基隆攝影比賽微電影
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