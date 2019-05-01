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花蓮土黏人 找到田運動會報名開跑

2019-05-01 14:11聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

找到田運動會讓許多人回家鄉感受土地的黏人。圖／找到田國際泥巴運動會提供
找到田運動會讓許多人回家鄉感受土地的黏人。圖／找到田國際泥巴運動會提供
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今年觀光局定調為小鎮旅遊年，花蓮慢城鳳林為重點觀光景點，其中廣受歡迎的「找到田國際泥巴運動會」報名已開跑。花蓮鳳林北林社區發展協會理事長李美玲說，花蓮土很黏人，春天一到就有許多人詢問，對於想要下田運動躍躍欲試，就連綜藝節目也來介紹，還有人「嗆聲」誓言要得到冠軍，目前開放10人一組、60組共600人，預計6月1日舉行，歡迎大家組隊報名。

花蓮鳳林鎮北林三村已連續五年舉辦「找到田泥巴運動會」，每年都吸引上百名民眾參加，要踏進土裡完成一項項的競賽。李美玲表示，因為社區阿嬤的一句「要讓孩子踩進泥土裡，他們才會想要回故鄉」，發想這個活動，現在孩子們每年因為這場賽事都紛紛回家了。

為了這場賽事，北林社區更製作了中英文雙版版海報，因為除了在地社區之外，香港浸會大學的師生將會騎乘鐵馬，「從國境之南一路奔向找到田」，共同主辦這場農村盛事。李美玲說，更逗趣的是，熱愛找到田運動會的民眾，紛紛製圖嗆聲，包括「我贏得這場比賽就像翹小拇指一樣容易」、「有膽你來北林試試看」，要豁出去「吃土」，已經為找到田比賽熱身。

找到田國際泥巴運動會拚的不是誰比較高尚清白，而是誰可以笑得自在開懷，今天開始報名，額滿即止，報名網址：https://reurl.cc/omyOQ

找到田國際泥巴運動會報名今日開跑。圖／找到田國際泥巴運動會提供
找到田國際泥巴運動會報名今日開跑。圖／找到田國際泥巴運動會提供
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鳳林北林社區發展協會理事長李美玲也製圖，「嗆聲」要大家來報名。圖／找到田國際泥巴...
鳳林北林社區發展協會理事長李美玲也製圖，「嗆聲」要大家來報名。圖／找到田國際泥巴運動會提供
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香港中廣觀光景點
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