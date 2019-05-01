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獨／水往上流風景區禁菸開罰 導遊力阻陸客搶稽查單

2019-05-01 13:20聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣內東海岸上的水往上流風景區，經台東縣衛生局今年3月間公告5月1日起全區禁菸，歷經4月一整個月宣導，縣衛生局今天上午展開稽查取締，但現場怪象多，有台灣司機嗆沒警察陪同，稽查人憑什麼看身分證件；還有男陸客先是拿出護照讓稽查人員抄寫，卻反悔意圖搶走女稽查員手上的稽查單，一旁導遊趕忙上前勸阻「不可以，搶單違法，後果更嚴重」陸客才住手，無奈上遊覽車。

台東縣衛生局今年3月間公告水上往流、多良車站兩處風景區全面禁菸，4月是宣導期，5月1日即今天起，違者依法開罰2000至1萬元新台幣不等。目前多良車站因整修未對外開放，但水往上流風景區今天一早還是隨時可見遊客無視禁菸規定，記者隨行採訪，10點到11點就目睹超過20餘人在水往上流景區內大剌剌吸菸，有台籍遊覽車司機，有陸客，也有開著轎車的國人，還有歐美遊客。

衛生局表示，稽查人員今天上午開出2張稽查單，會依稽查單內容，視情節輕重另開罰單，罰款2000至1萬元不等。如果國人不繳交罰款，會送法務部執行署強制執行； 至於陸客及外籍遊客部分，未來還要國健署與移民署研議如何處置。

今天上午當衛生局稽查人員上前取締時，絕大多數抽菸者都說沒看過告示牌，不知禁菸，但聽到稽查人員告知景內區內禁菸時，都配合的把香菸熄火，也有少數人對著稽查人員嗆聲，一位台籍司機就說「你們不是警察，憑什麼要我出示身分證件，找警察來再說」，稽查人員隨即打了電話報案，員警也在遊覽車離去前趕到，且堵在遊覽車前，阻止遊覽車離開，司機才下車出示身分證件。

另外，來自大陸浙江的厲姓男遊客先是拿出護照讓稽查人員抄寫護照資料，但稽查人員寫完稽查單時，得知罰400至2000人民幣，竟反悔意圖動手搶走女稽查員手中的稽查單，同行導遊立即勸阻「不可以，搶單違法，妨害公務後果更嚴重」。厲姓陸客才停手，無奈轉身上了遊覽車。

來自大陸浙江的厲姓男遊客（右）意圖動手搶走女稽查員手中的稽查單。（因涉及隱私照片...
來自大陸浙江的厲姓男遊客（右）意圖動手搶走女稽查員手中的稽查單。（因涉及隱私照片變色處理）記者羅紹平／攝影
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成功警分局員警用警車堵在遊覽車前，台籍司機才下車讓衛生局稽查人員開單。（因涉及隱...
成功警分局員警用警車堵在遊覽車前，台籍司機才下車讓衛生局稽查人員開單。（因涉及隱私照片變色處理）記者羅紹平／攝影
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禁菸陸客
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