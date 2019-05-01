基隆限定補助除濕機大排長龍 民眾怨舊機跑三地都拒收

2019-05-01 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市節電補助，除全國都有的汰換電冰箱、冷氣可申請補助，因多雨潮濕天氣，全國獨有「除濕機也納入補助」。

市府昨公布辦法後踴躍申請，今天市府大排長龍，多數人都申請除濕機。但昨有市民投訴，拿舊的除濕機到環保局、回收站及天外天焚化廠三個地方都拒收，只好又載回家。市府表示，沒有強制力要求商家回收，如果商家不收，已協調環保局回收。

基隆市住宅家電汰換補助計畫昨公告並開始受理申請，至11月30日止，購買一、二級節能冷暖氣機與冰箱，每台最高補助3千元，追溯至去年12月7日；另除濕機每公升補助400元，最高補助至20公升，補助金額最高不超過每台除濕機售價的二分之一，購買期間可追溯至去年6月1日。

昨天有市民在臉書「基隆人」投訴抱怨，他打到1999詢問，說要交給環保局，到了環保局說要拿去回收站，到了回收站說要拿去天外天焚化場，結果三個地方都拒收，只好又載回家，「為什麼配套措施不做好一點？為什麼不能跟店家買，直接給店家回收就好。」

環保局公用事業科長顧勝璿說，冷氣、冰箱是全國都有的汰舊換新項目，購買的商家有強制要回收，這部分沒有問題，基隆新增的除濕機並沒有強制力要商家回收，因此如果商家不回收，已協調環保局在東光路回收站進行回收。

環保局長賴煥紘表示，除濕機不屬於冷氣、冰箱、洗衣機、電視等廢四機，所以電器行、賣場不願回收舊機及給予證明，已緊急與工務處協調，民眾可送到環保回收場，環保局會蓋章出具證明。另為擴大服務，可於每周資源回收日，直接交給環保局回收車，並索取環保局已用印證明之切決書。

今天上午市府3樓工務處收件處大排長龍，民眾有的等1個多小時，抱怨等太久，為何不能發號碼牌，且應多開幾個窗口消化人潮。很多民眾也擔心，除濕機全部補助額度不多，擔心會申請不到。

冷暖氣機、電冰箱總補助款金額924萬，除濕機220萬。補助對象申請人應為自然人，裝機使用地點應為基隆市轄內且用電種類為表燈非營業用電（住家用戶）之場所。另外，住商部門節能設備汰換也有辦助，金額約1千萬，全部經費總計2100萬元。