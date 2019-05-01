影／主持宜蘭縣分局長佈達 林姿妙：重視交通與掃毒

2019-05-01 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



內政部警政署4月25日發布重要警職人事調整案，宜蘭縣警察局今天在2樓大禮堂舉行卸、新任分局長聯合布達交接典禮，縣長林姿妙主持。

人事異動包括：羅東分局分局長張沛銘調陞澎湖縣政府警察局主任秘書；宜蘭分局分局長陳宇桓調陞宜蘭縣警局督察長；南投縣政府警察局埔里分局分局長徐章哲調任宜蘭分局分局長；礁溪分局分局長徐俊生調任羅東分局分局長；蘇澳分局分局長陳信璁調任礁溪分局分局長；臺北市政府警察局萬華分局偵查隊隊長廖韋勝調陞蘇澳分局分局長。

宜蘭地方法院長李麗玲、地檢署檢察長余麗貞等人出席觀禮。

新任人事中，新任督察長陳宇桓42歲，中央警察大學63期犯罪防治學系畢業；新任宜蘭分局分局長徐章哲43歲，中央警察大學63期行政警察學系畢業；新任羅東分局分局長徐俊生45歲，中央警官學校61期資訊管理學系畢業；新任礁溪分局分局長陳信璁45歲，中央警察大學63期行政管理學系畢業；新任蘇澳分局分局長廖韋勝39歲，中央警察大學66期刑事警察學系畢業。

另外，羅東警分局長前分局長張沛銘榮陞澎湖縣政府警察局主任秘書，今天至新職機關報到，林姿妙感謝他在宜蘭縣服務期間的努力與付出，並祝福他未來步步高陞。

林姿妙致詞表示，代表全體宜蘭縣民滿懷期許，希望借重新任幹部的長才，為宜蘭縣治安及交通工作共同打拚。

她說，宜蘭縣自雪山隧道通車以來，交通狀況日趨複雜，又蘇花改通車後，連結國道5號形成東部走廊，假日人車流量遽增，為打造觀光旅遊優質環境，務必加強交通秩序維護工作，確保縣民與遊客交通順暢及行車安全。

她說，政府將反毒視為第一要務，對毒品展現「零容忍」態度，警察局過去在毒品查緝及防制工作已有相當良好的績效，各項評比均名列前茅，期勉勿因過去成就而自滿，應兢兢業業，全力掃蕩宜蘭縣毒品犯罪，勿讓毒品戕害縣民身心健康。