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鳳林鎮屹立50多年 韓老爹誠信麻花取用投錢全自助

2019-05-01 10:14聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣鳳林鎮除了傳統客家美食、擂茶，也有許多代表性小吃，像是著名的韭菜臭豆腐、老店誠信麻花、明新冰果店的檸檬汁、三立冰淇淋冰品，而近來新興的「美好花生」，也成為知名度相當高的網路熱門小店。

一般的臭豆腐佐以泡菜入口，鳳林的臭豆腐很特別，上覆的是切得細碎的生韭菜，淡淡韭菜香，大大消除臭豆腐的油膩感，口感超爽脆，位於中正路2段騎樓下的「鳳林游翁韭菜臭豆腐」，小小店面卻總是坐滿人，魅力可見一斑。

以傳統古早味冰品和現打檸檬汁聞名的明新冰果店，也是到鳳林必去的朝聖名店，這裡有刨冰、果汁、冰淇淋等產品，其中最夯的人氣商品就是以新鮮檸檬加上煉乳打成的檸檬汁，滋味酸甜迷人，連在地人都激推。

鳳林還有一家冰品名店「三立冰品店」，店家採用在地牧場高品質鮮乳為基地，製作出來的冰淇林香濃滑順，刨冰類種類繁多，讓人吃得一口接一口，欲罷不能，店內也販售刨冰、甜湯、熱飲等。

韓老爹誠信麻花捲則是特別的「良心商店」，這裡販售茶葉蛋、麻花、倆相好等，沒人顧店，讓民眾自己拿、自己投錢，一切交易全憑誠信，在鳳林鎮已屹立50多年。

「美好花生」則是新興的特色小店，從店名就可以知道，商品主打自種的無毒有機花生，還有花生醬、花生油等，假日限定花生湯，遊客可一邊品嘗，一邊從大面落地玻璃欣賞窗外稻田景色，是一大享受。

花蓮鳳林鎮知名的韓老爹誠信麻花。記者王燕華／攝影
花蓮鳳林鎮知名的韓老爹誠信麻花。記者王燕華／攝影
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三立冰品店是鳳林老字號的冰品店。圖／讀者提供
三立冰品店是鳳林老字號的冰品店。圖／讀者提供
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花蓮鳳林鎮的臭豆腐，覆滿切碎的生韭菜，口感爽脆。記者王燕華／攝影
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冰品冰淇淋客家美食
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