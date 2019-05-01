鳳林鎮屹立50多年 韓老爹誠信麻花取用投錢全自助

2019-05-01 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣鳳林鎮除了傳統客家美食、擂茶，也有許多代表性小吃，像是著名的韭菜臭豆腐、老店誠信麻花、明新冰果店的檸檬汁、三立冰淇淋的冰品，而近來新興的「美好花生」，也成為知名度相當高的網路熱門小店。

一般的臭豆腐佐以泡菜入口，鳳林的臭豆腐很特別，上覆的是切得細碎的生韭菜，淡淡韭菜香，大大消除臭豆腐的油膩感，口感超爽脆，位於中正路2段騎樓下的「鳳林游翁韭菜臭豆腐」，小小店面卻總是坐滿人，魅力可見一斑。

以傳統古早味冰品和現打檸檬汁聞名的明新冰果店，也是到鳳林必去的朝聖名店，這裡有刨冰、果汁、冰淇淋等產品，其中最夯的人氣商品就是以新鮮檸檬加上煉乳打成的檸檬汁，滋味酸甜迷人，連在地人都激推。

鳳林還有一家冰品名店「三立冰品店」，店家採用在地牧場高品質鮮乳為基地，製作出來的冰淇林香濃滑順，刨冰類種類繁多，讓人吃得一口接一口，欲罷不能，店內也販售刨冰、甜湯、熱飲等。

韓老爹誠信麻花捲則是特別的「良心商店」，這裡販售茶葉蛋、麻花、倆相好等，沒人顧店，讓民眾自己拿、自己投錢，一切交易全憑誠信，在鳳林鎮已屹立50多年。