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校長密度全台最高 花蓮鳳林有棟「校長夢工廠」

2019-05-01 10:00聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮鳳林鎮曾是台灣菸葉種植重鎮，保存良好的菸樓，記錄下這段歷史。圖／鳳林鎮公所提...
花蓮鳳林鎮曾是台灣菸葉種植重鎮，保存良好的菸樓，記錄下這段歷史。圖／鳳林鎮公所提供
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影星金城武有個廣告金句：「世界愈快，心則慢」，位於花東縱谷的花蓮鳳林鎮，就是一座悠閒慢城，這個人口僅1萬1000多人的客家庄，有著獨特文風，近年來更以「慢」聞名，來到鳳林鎮，不妨慢慢品味在地濃厚的客家文化。

鳳林鎮於2014年獲得國際慢城認證，是全國第一，為了突顯鳳林慢城意象，走出火車站，就可以看到一座蝸牛意象，讓人會心一笑。

這幾年，在地青年打造的「蝸牛市集」每3個月舉辦一次，也漸有規模，時間一到，眾多攤位齊聚慢城，分享自家手作產品，或是新鮮的農特產、或是手工藝品及小點心，也分享生活中的悠閒與美好。

鳳林獨特的韻味，除了它的慢，也呈現在它的風土人情中。鳳林鎮有六成五人口是客家人，客家人勤懇篤實、重視教育，鳳林「出產」的校長特別多，超過百人，因此被譽為「全台校長密度最高」的小鎮，鎮上的「校長夢工廠」就是據此成立。

校長夢工廠是一棟木造日式建築，日據時期原為「鳳林支廳長官舍」，後來成為鳳林國中第一屆校長張七郎的宿舍，民國75年第7任校長王協森調職後，宿舍就此荒廢。民國92年，鳳林鎮公所向文建會爭取經費整修，規畫為地方文化館，民國93年定名為「校長夢工廠」，以口述歷史的方式，記載鳳林的教育與學風。

鳳林還有一大特色，就是菸樓。日據時期，日本政府安排花東縱谷一些城鎮，包括鳳林、瑞穗、吉安、玉里等，作為菸草種植中心，鳳林鎮就是著名的菸草產地，當年幾乎鎮上每間房子的頂部都有菸葉烤房，一棟棟菸樓也隨之矗立在縱谷間，儘管菸草產葉已經沒落，在鳳林大榮里、北林里仍有幾棟尚存、外觀呈現和洋風格的古老菸樓，是全台保留最完整的菸樓群。

鎮長蕭文龍表示，慢城與慢食強調的是在地元素、在地文化、在地食材的理念，透過慢城認証與推廣慢城文化，保留原有的鳳林客庄文化與客庄飲食，同時導入觀光資源，邀遊客來到鳳林深度旅遊，體驗客庄慢城的魅力。

花蓮鳳林鎮知名的韓老爹誠信麻花，店如其名，交易靠誠信，由民眾自己投錢。記者王燕華...
花蓮鳳林鎮知名的韓老爹誠信麻花，店如其名，交易靠誠信，由民眾自己投錢。記者王燕華／攝影
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花蓮鳳林鎮校長夢工廠，記錄下這座客家庄「生產」逾百位校長的故事。圖／鳳林鎮公所提...
花蓮鳳林鎮校長夢工廠，記錄下這座客家庄「生產」逾百位校長的故事。圖／鳳林鎮公所提供
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花蓮鳳林鎮的「蝸牛遊市集」，要讓民眾體驗慢城的悠閒與美好。記者王燕華／攝影
花蓮鳳林鎮的「蝸牛遊市集」，要讓民眾體驗慢城的悠閒與美好。記者王燕華／攝影
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花東縱谷
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