IG打卡熱點多 沒拍過這些別說你來過基隆

2019-05-01 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



今年是小鎮漫遊年，基隆以擁有豐富海岸地質景觀的中正區，從觀光局「經典小鎮票選活動」中脫穎而出，榮獲經典小鎮第八名，正濱漁港色彩屋成為熱門IG打卡點，連行政院前院長賴清德、交通部長林佳龍也都來朝聖過，沒拍到這些地方，可別說你來過基隆了。

正濱漁港色彩屋自去年開始，就已經成為最熱門的網紅打卡景點，這個計畫最大的成就，是把基隆市民的活力及創造力帶進來，現在已經有很多民間自發的團體、社區組織、專業者及藝術家，都逐漸進入這個區域，到處都有蘊藏的生命力正在萌芽。

色彩屋成為IG打卡熱點，帶動周邊廊帶的生命力，旁邊建於1967年的阿根納造船廠，遺址閒置多年、內部殘破不堪，雖部分建築主體遭拆除，但廢墟斑駁有韻味，成為不少遊客、婚紗攝影業者的取景聖地，連日前警察換新制服都拿它當背景拍照，不過，不能擅入，只能在外拍。

走過和平橋，再過去的和平島公園有遼闊海景及世界級海蝕地景，封閉超過7年的阿拉寶灣去年8月也重新開放，這裡曾被譽為全球21個最美日出觀測點之一，走進就能看見經歷數萬年海浪衝擊而成的海蝕平台如豆腐岩等，還有可以最近距離看到基隆嶼的步道涼亭有超美視野，都成為探美熱點。

和平島以和平橋與台灣島相連，島上有各種天成的地質，海蝕平台、海蝕崖、豆腐岩、萬人堆、千疊敷，是遊憩攬勝及地質教學自然教室，不輸野柳。

和平島公園重新改造設施啟用後，阿拉寶灣也解封，海邊奇岩也命名十大守護岩，很多形狀像極人臉、動物，維妙維肖，吸引很多遊客拍照，找齊十大奇岩，現在每逢假日人潮都很多。

環山臨海步道最佳賞景點觀海亭，在涼亭裡可以看見海上的基隆嶼，是直線距離基隆嶼最近的地方，到和平島必拍打卡點。整修後沙灘旁多一條步道，由步道往前看，彷彿像一條通道直通藍海，也是拍照熱點。

坐在沙灘上聽海浪拍打岸上岩石的聲音，三五好友友隨興草地野餐，享受悠閒的漫島生活美學。雷達站Radar station Café，由舊軍營雷達站改裝而成，擁有270度的絕佳視野，可俯瞰整片無邊無際的海洋，提供精緻下午茶點心，戶外廣場及觀景平台是攝影師私房景點。

和平島公園遊客中心2樓海景餐廳藍食謐境Landscape，提供基隆海味風味特色料理；3樓「樂品喜塘」咖啡選用世界冠軍咖啡豆，搭配基隆潮間帶海藻的「潮境石蓴乳酪」蛋糕，讓遊客美食配美景。