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IG打卡熱點多 沒拍過這些別說你來過基隆

2019-05-01 07:51聯合報 記者游明煌╱即時報導

今年是小鎮漫遊年，基隆以擁有豐富海岸地質景觀的中正區，從觀光局「經典小鎮票選活動」中脫穎而出，榮獲經典小鎮第八名，正濱漁港色彩屋成為熱門IG打卡點，連行政院前院長賴清德、交通部長林佳龍也都來朝聖過，沒拍到這些地方，可別說你來過基隆了。

正濱漁港色彩屋自去年開始，就已經成為最熱門的網紅打卡景點，這個計畫最大的成就，是把基隆市民的活力及創造力帶進來，現在已經有很多民間自發的團體、社區組織、專業者及藝術家，都逐漸進入這個區域，到處都有蘊藏的生命力正在萌芽。

色彩屋成為IG打卡熱點，帶動周邊廊帶的生命力，旁邊建於1967年的阿根納造船廠，遺址閒置多年、內部殘破不堪，雖部分建築主體遭拆除，但廢墟斑駁有韻味，成為不少遊客、婚紗攝影業者的取景聖地，連日前警察換新制服都拿它當背景拍照，不過，不能擅入，只能在外拍。

走過和平橋，再過去的和平島公園有遼闊海景及世界級海蝕地景，封閉超過7年的阿拉寶灣去年8月也重新開放，這裡曾被譽為全球21個最美日出觀測點之一，走進就能看見經歷數萬年海浪衝擊而成的海蝕平台如豆腐岩等，還有可以最近距離看到基隆嶼的步道涼亭有超美視野，都成為探美熱點。

和平島以和平橋與台灣島相連，島上有各種天成的地質，海蝕平台、海蝕崖、豆腐岩、萬人堆、千疊敷，是遊憩攬勝及地質教學自然教室，不輸野柳。

和平島公園重新改造設施啟用後，阿拉寶灣也解封，海邊奇岩也命名十大守護岩，很多形狀像極人臉、動物，維妙維肖，吸引很多遊客拍照，找齊十大奇岩，現在每逢假日人潮都很多。

環山臨海步道最佳賞景點觀海亭，在涼亭裡可以看見海上的基隆嶼，是直線距離基隆嶼最近的地方，到和平島必拍打卡點。整修後沙灘旁多一條步道，由步道往前看，彷彿像一條通道直通藍海，也是拍照熱點。

坐在沙灘上聽海浪拍打岸上岩石的聲音，三五好友友隨興草地野餐，享受悠閒的漫島生活美學。雷達站Radar station Café，由舊軍營雷達站改裝而成，擁有270度的絕佳視野，可俯瞰整片無邊無際的海洋，提供精緻下午茶點心，戶外廣場及觀景平台是攝影師私房景點。

和平島公園遊客中心2樓海景餐廳藍食謐境Landscape，提供基隆海味風味特色料理；3樓「樂品喜塘」咖啡選用世界冠軍咖啡豆，搭配基隆潮間帶海藻的「潮境石蓴乳酪」蛋糕，讓遊客美食配美景。

再走遠一點的八斗子潮境公園，則有無敵海景，可說是北台灣最美的海濱公園，位在海科館附近，除了海天一色外，還有很多富有趣味的裝置藝術如飛天掃帚等，還有巨大鸚鵡螺溜滑梯。可順道一遊八斗子火車站，這個北台最美海邊火車站，尤其夕陽時分拍照更美。

和平島公園重新改造設施啟用後，海邊奇岩也命名十大守護岩，很多形狀像極人臉、動物，...
和平島公園重新改造設施啟用後，海邊奇岩也命名十大守護岩，很多形狀像極人臉、動物，維妙維肖，吸引很多遊客打卡自拍，並找齊十大岩石看像不像。圖／和平島公園提供
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正濱漁港色彩屋與海面倒影絕美，成IG打卡熱點，連行政院前院長賴清德、交通部長林佳...
正濱漁港色彩屋與海面倒影絕美，成IG打卡熱點，連行政院前院長賴清德、交通部長林佳龍也都來朝聖過，大讚好美。圖／基隆市政府提供
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八斗子潮境公園有無敵海景，可說是北台灣最美的海濱公園，位在海科館附近，海天一色，...
八斗子潮境公園有無敵海景，可說是北台灣最美的海濱公園，位在海科館附近，海天一色，假日拍照人潮多。記者游明煌／攝影
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和平島環山臨海步道最佳賞景點觀海亭，在涼亭裡可以看見美麗大海與遠方基隆嶼，是離島...
和平島環山臨海步道最佳賞景點觀海亭，在涼亭裡可以看見美麗大海與遠方基隆嶼，是離島嶼最近的距離，湛藍的大海配上涼亭很詩情畫意，是到和平島必拍的打卡點。記者游明煌／攝影
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位暖暖區的暖心公園，建置3組心型地景設施還有野餐空間，配合櫻花盛開，十分浪漫，也...
位暖暖區的暖心公園，建置3組心型地景設施還有野餐空間，配合櫻花盛開，十分浪漫，也成民眾及情侶新拍照打卡熱點。記者游明煌／攝影
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基隆市和平島公園有有遼闊海景及世界級海蝕地景，封閉超過7年的阿拉寶灣去年8月也重...
基隆市和平島公園有有遼闊海景及世界級海蝕地景，封閉超過7年的阿拉寶灣去年8月也重新開放，千疊敷是指豆腐岩有如千百張榻榻米壯觀。記者游明煌／攝影
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阿根納造船廠建於1967年，遺址閒置多年、內部殘破不堪，雖部分建築主體遭拆除，但...
阿根納造船廠建於1967年，遺址閒置多年、內部殘破不堪，雖部分建築主體遭拆除，但半毀造船廠廢墟仍成為不少遊客、婚紗攝影業者的取景聖地。圖／基隆市警局提供
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和平島公園重新改造設施啟用後，海邊奇岩也命名十大守護岩，很多形狀像極人臉、動物，...
和平島公園重新改造設施啟用後，海邊奇岩也命名十大守護岩，很多形狀像極人臉、動物，維妙維肖，吸引很多遊客打卡自拍，並找齊十大岩石看像不像。圖／和平島公園提供
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正濱漁港色彩屋與海面倒影絕美，成IG打卡熱點，連行政院前院長賴清德、交通部長林佳...
正濱漁港色彩屋與海面倒影絕美，成IG打卡熱點，連行政院前院長賴清德、交通部長林佳龍也都來朝聖過，大讚好美。圖／報系資料照
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和平島公園重新改造設施啟用後，海邊奇岩也命名十大守護岩，很多形狀像極人臉、動物，...
和平島公園重新改造設施啟用後，海邊奇岩也命名十大守護岩，很多形狀像極人臉、動物，維妙維肖，吸引很多遊客打卡自拍，並找齊十大岩石看像不像。圖／和平島公園提供
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位暖暖區的暖心公園，建置3組心型地景設施還有野餐空間，配合櫻花盛開，十分浪漫，也成民眾及情侶新拍照打卡熱點。記者游明煌／攝影
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阿根納造船廠建於1967年，遺址閒置多年、內部殘破不堪，雖部分建築主體遭拆除，但半毀造船廠廢墟仍成為不少遊客、婚紗攝影業者的取景聖地。圖／基隆市警局提供
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基隆嶼和平島火車站
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