影／巡視基隆 蔡英文：2019台灣投資大爆發

2019-04-30 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



總統蔡英文今下午前來基隆視察基隆河谷廊帶規畫、台灣造船廠，蔡英文說，政府過去2、3年建設計畫，現在已經開始執行，2019年就是投資台灣，台灣投資大爆發的時後，今年的經濟尤其是下半年一定會越來越好。

蔡英文說，2016年開始執政以後，基隆所需要的建設需求，中央都非常支持市長林右昌，經過這幾年努力，開始看到基隆已經在改變，今宣布解除20年來基隆河開發管制禁令，對基隆未來發展是很重要關鍵，未來會有多開發空間、潛能。

蔡英文指出，台船過去幾年很辛苦，但國家有2個很重要的政策，包含國軍所需要的船艦的「國艦國造」、風電所需要的「海事工程」，將交給台船擔任最重要的角色，且多項會在基隆執行，有產業有建設基隆一定會更好。

蔡英文說，國艦國造計畫、綠能計畫都創造產業很多機會，產業裡面很多公司生意會越來越多，雇用的人會越來越多，2019年就是投資台灣，台灣投資大爆發的時候。

蔡表示，1月到4月台商回流到台灣就有2千億的台幣，外商來投資更多，因為過去2、3年把台灣投資環境整理好，讓投資人更方便，現在很多人要台灣投資、設立據點，她相信今年的經濟，尤其是下半年一定會越來越好。

蔡說，過去執政2、3年是最困難時候，一個有企圖心、想做事的政府，剛開始執政一定會有困難，就好像蓋一棟大樓必須要打地基，過去就是在打地基，打地基大家都會覺得很吵、很多灰塵，但打好地基就會看到房子一層一層往上蓋。