春遊宜蘭大加碼 每房最高補助1500元還有伴手禮

2019-04-30 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



為吸引觀光人潮，宜蘭縣政府今天宣布春遊補助大加碼，除了觀光局目前補助每房500元，縣府也加碼補助500元，如果入住指定經典小鎮還可再加碼500元，合計1500元，縣內旅宿業者也站出來力挺並且加贈伴手禮，至少可刺激成長二成住客。

交通部觀光局春遊補助專案，宜蘭縣4月份起跑，除了基本「自由行」與「團體旅遊」外，5、6月縣府將再推出加碼優惠，憑住宿憑證即可至配合春遊方案的觀光產業合法登記商家，每房可以折抵消費500元。

縣長林姿妙表示，春暖花開的時節最適合來宜蘭旅遊，又有春遊專案補助，最近旅客只要憑旅宿業者發給住宿憑證，前往休閒農場、觀光工廠、博物館家族、伴手禮店等合作的商家，即可折抵消費500元，而且不限定使用時間及使用人，平假日皆可使用。

縣政府表示，這次春遊專案自由行部份，自4月1日開始實施，觀光局要求凡週日至週四入住有參與活動的旅宿業，每房每晚基本補助500元；此外18歲至40歲青年入住去年選出來的宜蘭經典小鎮（即頭城鎮或宜蘭市）民宿，可再加碼補助500元。

換句話說，在優惠期間到宜蘭住宿，最多可獲中央與縣政府加碼補助每房1500元，預估將有2萬人可以受惠。目前還有名額，滿額為止，資訊與合作商家可至宜蘭春遊補助專區查詢http://yilan-spring.yilanmr.org.tw/ )。