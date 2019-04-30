基隆脫胎換骨 蔡英文宣布基隆河流域土地開發管制解禁

2019-04-30 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



總統蔡英文今天下午率領內政部長徐國勇丶經濟部曾文生次長丶營建署長吳欣修等人到堵南抽水站視察，瞭解基隆河整治成效，並宣布解除20年來基隆河開發管制禁令，市長林右昌與立委蔡適應都對蔡總統和行政院表示高度感謝。林右昌說，解禁之後將可大幅帶動廠商的投資意願，更可以讓基隆市真正整合到大台北都會地區的產業鏈及發展架構。

營建署指出，民國89年間象神颱風侵襲臺灣，造成基隆市、原臺北縣汐止地區嚴重水患，為兼顧經濟發展與環境保護，行政院指示基隆河流域未開發部分，考慮限制開發。內政部因此研擬「基隆河流域水患土地開發建築相關因應措施」，禁止都市計畫農業區、保護區變更為可建築用地；內政部暫停受理基隆河流域10公頃以上之民間投資開發案二項行政命令限制。

蔡總統表示，這次來到基隆主要目的是瞭解基隆河整治成效，以及20年來基隆河開發管制解除，充分瞭解林右昌市長非常具有企圖心的規劃及努力，在中央則有蔡適應立法委員的協助爭取，充分表現出中央與地方合作、努力協調，終於達成共識，解除基隆河20年來的開發管制。

蔡總統說，這次基隆河開發管制解禁，讓流域內的居民權益獲得保障的同時，因為水利法修正，也能夠提供環境及土地的保護，對基隆市的城市再造、都市開發及基隆河谷廊道的開發能夠順利進行。在解禁之後，整個基隆河谷廊帶的開發將可以更大步向前，在下階段不論是基隆輕軌或是河谷廊帶的開發都可以更順利進行。

蔡英文指出，誠如右昌市長所說「基隆市將整個脫胎換骨」，這對於城市的再造是最關鍵的事，她非常高興能夠見證這歷史一刻，除了要向右昌市長說聲辛苦了，也要感謝行政院跟相關部會的努力。

林右昌指出，基隆河谷廊帶在民國89年象神風災過後便受到嚴格管制，但93年員山子分洪道完成後，防洪標準已經從原本的10年提高為200年防洪頻率，地方上一直希望行政院能夠解除這二項行政命令，現在因為水利法已經修法增加逕流分擔及出流管制規定，在行政院秘書長主持的會議中，正式決定解除管制，回到正常的法制面管理。

林右昌說，基隆河谷廊帶可以說是基隆再造的關鍵區域，也是完成基隆市港再生標竿計畫、東北角北海岸發展，從基隆港核心區要連結到台北南港轉運站的河谷廊帶，解禁不只是為了基隆市民請命，更是為了雙北整個河谷廊帶的發展，有其區域發展的意義。