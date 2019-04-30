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1級保育類綠蠵龜死因不明 大武崙沙灘就地掩埋

2019-04-30 17:37聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

海巡署大武崙安檢所巡邏人員，今午在大武崙沙灘發現死亡海龜。海大研究人員到場研判是一級保育類綠蠵龜，死亡原因不明，由海巡署人員協助就地掩埋。

大武崙安檢所人員中午在沙灘發現海龜，經查看已明顯死亡，回報後由海巡署第二巡防區指揮部通報海洋大學海洋生物研究所，並先將海龜搬運至岸上陰涼處，等待海大研究人員抵達，記錄相關資料後掩埋。

海巡安檢人員今在大武崙沙灘死亡海龜，通報海大研究人員記錄相關資料後，就地掩埋。圖...
海巡安檢人員今在大武崙沙灘死亡海龜，通報海大研究人員記錄相關資料後，就地掩埋。圖／海巡署第二巡防區指揮部提供
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海巡安檢人員今在大武崙沙灘死亡海龜，通報海大研究人員記錄相關資料後，就地掩埋。圖...
海巡安檢人員今在大武崙沙灘死亡海龜，通報海大研究人員記錄相關資料後，就地掩埋。圖／海巡署第二巡防區指揮部提供
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海巡署海龜安檢
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