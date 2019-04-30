1級保育類綠蠵龜死因不明 大武崙沙灘就地掩埋

2019-04-30 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



海巡署大武崙安檢所巡邏人員，今午在大武崙沙灘發現死亡海龜。海大研究人員到場研判是一級保育類綠蠵龜，死亡原因不明，由海巡署人員協助就地掩埋。