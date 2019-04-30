水族館胎死腹中 新卸任海科館長今都表感慨

2019-04-30 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



國立海洋科技博物館新、卸任館長今天交接，新任館長陳素芬提出「智慧科普、永續海洋」口號，結合科技打造「海洋科技發展園區」，立足基隆，逐步朝台灣、亞洲最重要的「海洋永續」創新基地邁進。

基隆海科館隸屬教育部，首任館長吳俊仁今年3月1日借調期滿，回歸國立台灣海洋大學後，由副館長陳義雄代理。新任館長陳素芬原任基隆市政府教育處長，市長林右昌與市府多名主管今早也出席交接儀式。

海科館委外興建的海洋生態展示館（水族館），原預計2017年5月開館，但得標業者慶富集團慶陽公司在2016年初蓋完地基，就幾無進展，教育部前年底強制接管建築基地，主題館等各場館去年也由海科館自行營運。

林騰蛟致詞時說，海洋科技展示館(主題館)、IMAX3D海洋劇場、區域探索館、停車場及逾40公頃戶外場，去年由海科館接管營運，同仁確實辛苦，還得承受業績壓力，肯定眾人付出。

陳義雄也對「中小型水族館」未能如期建成覺得遺憾，並感謝同仁協助土地借貸塗銷等善後工作。