親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

ISIS領袖「巴格達迪」沒死，5年來首次現身！

通訊軟體「打假」之戰 LINE怎麼做？

台東承辦明年全障運、劉櫂豪助攻 體育署補助1200萬修繕

2019-04-30 12:00聯合報 記者羅紹平╱即時報導

立委劉櫂豪（右）陪同體育署署長高俊雄（右）會勘台東縣立硬式網球場。記者羅紹平／攝...
立委劉櫂豪（右）陪同體育署署長高俊雄（右）會勘台東縣立硬式網球場。記者羅紹平／攝影
分享

台東縣承辦明年全國身心障礙者運動會，部分場館年久失修或無障礙設施不足，在立委劉櫂豪協助爭取下，教育部體育署署長高俊雄今天上午到台東聽取簡報，並會勘東海國小跑道、體育館及台東縣立羽球館、硬式網球場、桌球館等場地後，當場允諾所需場館修繕費1200萬元， 體育署不僅全額補助，連台東體中射擊教練李峰南當場爭取設置電子靶，高俊雄也慨然表示「把計畫經費一起報來，我們來處理」。

基於明年5月21日109年全障運將在台東舉行，台東縣現有場館足以應付游泳、田徑、籃球羽球及網球等所有競賽項目，不必另行增建場館設施，但考量多數場館缺乏無障礙設施，如方便身障進出的緩降斜坡道、公共廁所等，部分場館因年久需要修繕，立委劉櫂豪經縣府商請協助後，就積極向體育署爭取經費，今天上午劉櫂豪陪同體育署署長高俊雄會勘台東縣立羽球館等場地。

高俊雄不僅當場應允一定全額補助1200萬元修繕費，連同台東體中爭取電子靶也一併同意，甚至加碼表示，在劉櫂豪力爭下，體育署同意補助今年底的台東國際衝浪賽舉辦費1000萬元，同時希望台東縣政府提報計畫，體育署來協助，中央及地方合力把金樽建設成台灣衝浪運動的訓練基地。

立委劉櫂豪（中）陪同體育署署長高俊雄（中）會勘台東縣立羽球館。記者羅紹平／攝影
立委劉櫂豪（中）陪同體育署署長高俊雄（中）會勘台東縣立羽球館。記者羅紹平／攝影
分享

劉櫂豪
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

快搶！今年台東藝術節節目好精彩 今下午2點售票

2019-04-30 12:38

「別以貌取人」 基隆響應臉部平權

2019-04-30 00:10

大南澳爆米香嘉年華 周末登場

2019-04-29 23:53

富岡漁港擴建 下月要動工了

2019-04-29 23:20

基隆統一電影院舊址 將蓋百米大樓

2019-04-29 23:19

4兄弟樂從警 寡母獲選模範母親

2019-04-29 22:56

影╱「謝謝你沒以貌取人」 氣爆毀容她嘆求職好難

2019-04-29 21:25

不是爆米花 宜蘭首屆「爆米香」嘉年華將在南澳登場

2019-04-29 20:35

富岡漁港5.23億擴建案將動工 營造國際觀光港

2019-04-29 17:48

農會招募農耕士改善缺工問題 每月最高可領4.5萬

2019-04-29 15:36

好友買不到車票客死異鄉 花蓮議員竟怪罪台鐵

2019-04-29 14:21

統一戲院淡出基隆人的回憶 建商在舊址建豪宅今動土

2019-04-29 11:53

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

土庫排水改善怪手開進田 壓毀水稻氣哭老農

2019-04-30 07:47

潮州日式咖啡廳從無到有 全為愛妻與故鄉

2019-04-29 12:46

大巨蛋為「偉大的國父」下挖10.5米？ 柯文哲挨轟胡說

2019-04-29 15:08

玉皇大帝今年要換人做？ 你絕對想不到是要換成祂

2019-04-29 18:01

漢光國道戰機操演未登場 地方為戰備道正名先開火

2019-04-29 20:50

好扯！ 北藝還在蓋 人事管理費五年就花2.6億

2019-04-29 14:38

雲林高鐵聯外道通車 未來民眾搭高鐵更便捷

2019-04-29 22:56

好友買不到車票客死異鄉 花蓮議員竟怪罪台鐵

2019-04-29 14:21

全國唯一！基隆節能補助除濕機最高每台補助8千元

2019-04-30 11:56

台鐵台南段日均運量比一比 這簡易站竟打趴一票大站

2019-04-30 11:03

影╱「謝謝你沒以貌取人」 氣爆毀容她嘆求職好難

2019-04-29 21:25

影╱「天理」何在？ 恆春半島的星空就可以找到

2019-04-29 17:04

超刺激！台灣首支離岸風電VR 免費帶你體驗風電實境

2019-04-29 16:41

台南房東注意 「出租住宅場所」未設住警器 最高罰3萬

2019-04-30 00:18

大巨蛋因「偉大國父」限高挨轟 柯P：我也講不出理由

2019-04-30 11:58

「台版迪士尼」難產 用地將調整

2019-04-29 23:30

86歲漂亮阿嬤 台南「阿粉姨牛乳紅茶」商標就是本人

2019-04-29 19:20

中社觀光花市百合花海大爆發 台中市民憑證半價60元

2019-04-29 20:43

未先告知強行將怪手開進農田 水稻被壓損老農氣到想哭

2019-04-29 23:38

台北市青年公宅中籤率約7% 下月23日公開抽籤

2019-04-29 13:41

中市獎勵民間興建停車場 免費讓民眾停3年全額補助

2019-04-29 18:25

中籤率僅7.6%／北市青年公宅 下月23日抽籤

2019-04-29 23:56

農會招募農耕士改善缺工問題 每月最高可領4.5萬

2019-04-29 15:36

盲婦大愛傳千里 每月捐出8成零用錢助人

2019-04-29 12:44

不是爆米花 宜蘭首屆「爆米香」嘉年華將在南澳登場

2019-04-29 20:35

淡水業者散播愛心 家扶兒少免費供餐

2019-04-29 19:45

新北三峽河整治 2年要投入1億6000萬

2019-04-29 13:21

影╱100台機器化身消防員雙手 鬼門關前救回更多人命

2019-04-29 17:05

富岡漁港5.23億擴建案將動工 營造國際觀光港

2019-04-29 17:48

桃園老街溪魚群缺氧暴斃 清出3000斤

2019-04-29 23:55

活化土地開發招商 高雄拚首富

2019-04-29 22:51

影╱槽化島太小影響行人安全 公部門想出「妙招」遭嫌

2019-04-29 15:50

台南計程車行動支付好方便 上車掃描QRcode就能付車資

2019-04-29 17:06

想承租保存大林糖廠中山堂 整修500萬年租金近30萬

2019-04-29 21:17

北市校園安檢頻傳不合格 藍議員痛批：出事誰負責

2019-04-29 16:39

北美館擴建案交通、環保規畫不足 環評會駁回

2019-04-29 18:54

除戰備道 交流道命名也有紛爭

2019-04-29 23:19

4年4億元！新北技職三箭計畫正式啟動

2019-04-29 18:00

國寶級布袋戲首次結合科普實驗 台下學生超興奮

2019-04-29 13:43

北藝還在蓋 人事管理多項費用5年已花2.6億

2019-04-30 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top