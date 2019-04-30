台東承辦明年全障運、劉櫂豪助攻 體育署補助1200萬修繕
台東縣承辦明年全國身心障礙者運動會，部分場館年久失修或無障礙設施不足，在立委劉櫂豪協助爭取下，教育部體育署署長高俊雄今天上午到台東聽取簡報，並會勘東海國小跑道、體育館及台東縣立羽球館、硬式網球場、桌球館等場地後，當場允諾所需場館修繕費1200萬元， 體育署不僅全額補助，連台東體中射擊教練李峰南當場爭取設置電子靶，高俊雄也慨然表示「把計畫經費一起報來，我們來處理」。
基於明年5月21日109年全障運將在台東舉行，台東縣現有場館足以應付游泳、田徑、籃球羽球及網球等所有競賽項目，不必另行增建場館設施，但考量多數場館缺乏無障礙設施，如方便身障進出的緩降斜坡道、公共廁所等，部分場館因年久需要修繕，立委劉櫂豪經縣府商請協助後，就積極向體育署爭取經費，今天上午劉櫂豪陪同體育署署長高俊雄會勘台東縣立羽球館等場地。
高俊雄不僅當場應允一定全額補助1200萬元修繕費，連同台東體中爭取電子靶也一併同意，甚至加碼表示，在劉櫂豪力爭下，體育署同意補助今年底的台東國際衝浪賽舉辦費1000萬元，同時希望台東縣政府提報計畫，體育署來協助，中央及地方合力把金樽建設成台灣衝浪運動的訓練基地。
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