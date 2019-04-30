全國唯一！基隆節能補助除濕機最高每台補助8千元

2019-04-30 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



108年基隆市住宅家電汰換補助計畫今天公告並開始受理申請，購買一、二級節能冷暖氣機與冰箱，每台最高補助3千元，除濕機每台最高補助8千元。記者游明煌／攝影 分享 facebook

108年基隆市住宅家電汰換補助計畫今天公告並開始受理申請，至11月30日止，購買一、二級節能冷暖氣機與冰箱，每台最高補助3千元，追溯至去年12月7日；另全國獨有因地制宜補助的除濕機，每台最高補助8千元，追溯至去年6月1日。每一裝機使用地址，冷氣機及冰箱及除濕機補助台數不限。

市長林右昌說，此次是汰舊換新補助，冷氣、冰箱是全國都有，基隆潮濕多雨，因此修改計畫，除濕機也納入，是全國唯一有除濕機補助的，今天把好消息公布，希望市民多多利用。

上周市府公布補助項目，引發熱議，市民很關心的補助額度今天出爐，冷暖氣機每台依額定冷氣能力每瓩(kW)補助1000元，且以3000元為上限；電冰箱每台依有效內容積每公升補助10元，且以3000元為上限；除濕機依照額定除濕能力(升/日)標示，每公升/日補助400元，最高補助至20公升之除濕機，補助金額最高不超過每台除濕機售價之二分之一。

冷暖氣機、電冰箱總補助款金額924萬，除濕機220萬。補助對象申請人應為自然人，裝機使用地點應為基隆市轄內且用電種類為表燈非營業用電（住家用戶）之場所。另外，住商部門節能設備汰換也有辦助，金額約1千萬，全部經費總計2100萬元。

補助之節能電器，限公布於節能標章全球資訊網站之產品，產品型號可查詢：https://ranking.energylabel.org.tw及https://ranking.energylabel.org.tw/index.aspx。

工務處表示，等合規定者都可提出申請，補助經費用罄即停止補助申請者要提供購買文件（統一發票正本或影本）、回收證明文件 （廢四機回收聯單）、裝機地址證明文件（台電電費單）等相關申請資料。另要注意的是，每補助一台新設備須汰換既有同品項設備，並須檢具廢機回收證明文件。申請人汰換之舊機應屬下列行政院環境保護署資源回收管理基金委員會規定之國內廢電子電器品項規格，始可提出申請。

有任何補助作業疑問，可洽詢基隆市住商部門節能汰換補助諮詢專線（02）24272437，或可逕自申請補助相關網站-基隆市共推住商節電行動網(http://www.kleco.com.tw)及市府工務處處網「主題服務」(https://publicworks.klcg.gov.tw/)查閱相關資訊。