影╱「謝謝你沒以貌取人」 氣爆毀容她嘆求職好難
「謝謝你，蔡定吉經理錄取了我！」20年前因氣爆導致全身40%燒燙傷的玉蓮，身體的痛已是人間地獄，沒想到求職被拒絕的痛比在地獄更痛，好不容易，才被台北市一家飯店錄取當清潔工，她很感謝這樣的知遇之恩，今天她和陽光基金會到基隆推廣臉部平權，並分享自己的遭遇，大家都動容了。
陽光基金會推廣臉部平權全台跑透透，第7站今天抵達基隆市，市長林右昌很重視，他說，大家受一點燒燙傷就很痛苦，若是傷在臉部，痛苦千萬倍，所以對傷友除了尊重還要敬重，因為他們忍受一般人無法忍受的痛苦。
家住基隆的玉蓮分享自己的遭遇，她說，20年前氣爆造成她全身40%二到三度燒燙傷，她復健完踏入社會找工作那一步，比在醫院治療更痛，被問會不會傳染，會不會嚇到客人，處處碰壁，身體的痛已是人間地獄了，沒想到求職被以貌取人，那種痛更勝地獄。
為了生活，她不氣餒，終於有一家飯店蔡定吉，看了她的履歷通知她去上班當房務員，她很好奇，反問主管為什麼想用她，主管說，他是看她的能力，為什麼要去管外表，「請妳來工作又不是請妳給人家看的」。
玉蓮說，她很感動，為了感謝知遇之恩，她只有更努力工作回報，傷友重新回到社會，要撐過生理上的痛苦、心理上的煎熬，為的就是希望能夠跟一般人過著正常平凡的生活，她希望社會能更了解他們，且傷友不需要被同情，只需要社會給公平競爭的機會，不要一看外表就否決他們。
留言