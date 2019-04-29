影╱「謝謝你沒以貌取人」 氣爆毀容她嘆求職好難

2019-04-29 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



「謝謝你，蔡定吉經理錄取了我！」20年前因氣爆導致全身40%燒燙傷的玉蓮，身體的痛已是人間地獄，沒想到求職被拒絕的痛比在地獄更痛，好不容易，才被台北市一家飯店錄取當清潔工，她很感謝這樣的知遇之恩，今天她和陽光基金會到基隆推廣臉部平權，並分享自己的遭遇，大家都動容了。

陽光基金會推廣臉部平權全台跑透透，第7站今天抵達基隆市，市長林右昌很重視，他說，大家受一點燒燙傷就很痛苦，若是傷在臉部，痛苦千萬倍，所以對傷友除了尊重還要敬重，因為他們忍受一般人無法忍受的痛苦。

家住基隆的玉蓮分享自己的遭遇，她說，20年前氣爆造成她全身40%二到三度燒燙傷，她復健完踏入社會找工作那一步，比在醫院治療更痛，被問會不會傳染，會不會嚇到客人，處處碰壁，身體的痛已是人間地獄了，沒想到求職被以貌取人，那種痛更勝地獄。

為了生活，她不氣餒，終於有一家飯店蔡定吉，看了她的履歷通知她去上班當房務員，她很好奇，反問主管為什麼想用她，主管說，他是看她的能力，為什麼要去管外表，「請妳來工作又不是請妳給人家看的」。