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不是爆米花 宜蘭首屆「爆米香」嘉年華將在南澳登場

2019-04-29 20:35聯合報 記者戴永華╱即時報導

傳統農村社會的「爆米香」 與現在的「爆米花」有什麼不同嗎？宜蘭縣大南澳休閒農業區將與蘇澳地區農會舉辦第一屆「爆米香嘉年華會」，當天孩子們無論吃的玩的都是古早味，透過推動食農教育，讓下一代了解栽種米食的辛苦，進而珍惜。

去年沒有颱風，稻米產量豐富且品質佳，尤其宜蘭只有一期稻作，栽種出來的稻米香又Q。宜蘭縣大南澳休閒農業區為了推動食農教育，將與蘇澳地區農會舉辦爆米香嘉年華活動，當天報名參加的學生穿起爺爺那個年代的白汗衫，重現40年前的農村穿著，領取米後，接著由師傅示範如何使用白米「爆米香」。

大南澳休閒農業區表示，現在的孩子吃的爆米花，是玉米下去爆；傳統的爆米香，是拿白米在高溫與高壓下「蹦」的一聲冒出白煙，把米爆開後再拌麥芽糖，以前的孩子只要聽到米香叔叔來了，就會跑回家拿一小杯米，排隊等候爆米香，充滿甜美的回憶。

現場除了示範爆米香，也比較現在用玉米爆出的玉米花，讓學生DIY，把爆米花加上辣椒醬或洛神花醬，活動也安排很多古早味童玩，參加食農教育問答的孩子更可以比賽拿大獎。活動5月4日上午在蘇澳地區農會南澳辦事處前報到，參加學生限額100人，必須提早報名並繳費400元，家長可以免費陪同參與，提供DIY點券及午餐，洽詢電話0988078984張先生。

大南澳地區包括部分蘇澳鎮及南澳鄉，近年來發展獨木舟、沙灘車等海上活動，風景秀麗如世外桃源，很適合安排兩天一夜的戶外活動，遠離都市塵囂。

宜蘭大南澳休閒農業區與蘇澳地區農會將舉辦首屆爆米香嘉年華，推動食農教育。 圖/本...
宜蘭大南澳休閒農業區與蘇澳地區農會將舉辦首屆爆米香嘉年華，推動食農教育。 圖/本報資料照
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宜蘭大南澳休閒農業區與蘇澳地區農會將舉辦首屆爆米香嘉年華，推動食農教育。 圖/本...
宜蘭大南澳休閒農業區與蘇澳地區農會將舉辦首屆爆米香嘉年華，推動食農教育。 圖/本報資料照
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南澳蘇澳食農教育
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