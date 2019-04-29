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花蓮兒虐案1年385件 家扶籲加入護童者聯盟

2019-04-29 20:34中央社 花蓮縣29日電

近來兒虐事件層出不窮，花蓮家扶今天指去年花蓮有1151件通報事件，其中385件與兒虐有關，平均一天至少有一起，因而呼籲各界加入「護童者聯盟」，杜絕兒虐憾事發生。

花蓮家扶中心主任施政延說，花蓮2018年就有1151件通報事件，其中385件與兒虐有關；目前花蓮地區，兒童保護在案的家庭就有410戶、約500名孩童，因此組成「護童者聯盟」為兒童保護發聲。

分析2018年服務類型，嚴重疏忽照顧占26.4%，其中照顧者患有精神疾病及藥酒癮就占了38%；在家庭關係與親職功能方面，家庭關係衝突與婚姻失調逾5成、兒少行為偏差不易教養也近5成。

根據衛福部近10年的兒童少年受虐事件統計資料顯示，施虐者年齡在30至39歲比例最多，且施虐者身分為（養）父母比例最多。

施政延表示，主要是此階段父母工作最繁忙，不僅須承受工作與家庭的壓力，若子女正處於學齡前或學齡階段，容易遇到各式教養議題，一旦情緒與壓力未獲調節，或支持資源無法適時介入，將導致不當對待兒少的情事發生，長期也將嚴重危害兒少健康與發展。

對此，花蓮家扶積極推廣兒童保護宣導活動，針對家庭議題設計相對應的親子課程與活動，針對受虐的兒少辦理自我保護與自我照顧的成長團體、替孩子募集心理創傷重建資金，讓這些受創的孩子，可以從心復原，減緩也成為加害人的可能性，讓兒少能接觸到更健康的成長環境。

施政延說，從服務經驗與統計數據顯示，家庭問題類型多元、家內性侵案件逐年攀升、代間循環（施虐者早年也是受暴者）的影響深遠。兒少保護不單是照顧者、社工、學校老師或醫事人員的職責，而是從家庭到社區鄰里、從個人到在地店家，只要願意主動關心生活中所接觸的兒少，保護兒童，每個人都可以發揮力量。

目前花蓮地區已有上百間的店家成為「兒保好鄰居」，花蓮家扶也邀請社會大眾及花蓮更多店家加入，成為守護兒少的「護童者聯盟」。

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