石梯坪膠筏擱淺 志工熱心清除殘骸

2019-04-29 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



日前一艘花蓮籍膠筏漁船春連號因夜間視線不佳，加上操作不慎擱淺翻覆於石梯坪風景區，雖無人員傷亡，但膠筏已被海浪拍打破裂，船上有少量柴油，現場由花蓮區漁會及環保局人員協助先放一道吸油索，避免油污影響，幸虧有在地居民組成志工協助處理船骸，以免影響海域生態及船隻航行。環保局計畫協助在地成立海洋巡守隊，維護海洋環境。

花蓮縣環保局指出，石梯坪風景區位在花蓮縣豐濱鄉石梯灣的南側尾端，整個區域是一個面積極大的海岸階地，海蝕地形十分發達，海蝕平台、隆起珊瑚礁、海蝕溝、海蝕崖等舉目皆是，豐富的地形及海洋生態讓該區域也是花蓮熱門的潛水地點。為了守護珍貴海洋資源，由當地居民所組成的港口社區發展協會成員們聽聞漁船擱淺事件，立即自發前往協助漁船船骸清除。

環保局長饒忠表示，花蓮海岸線狹長約有124公里，非常需要近海的在地社區民眾一同來維護海洋環境，例如剛榮獲環保署「107年特色級水環境巡守隊」的「秀姑巒溪Cepo’水守隊」，就是由一群靠海吃飯的阿美族志工組成，自2017年起認養秀姑巒溪出海口，常態性淨灘並致力於維護秀姑巒溪出海口的生態環境。