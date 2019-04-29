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石梯坪膠筏擱淺 志工熱心清除殘骸

2019-04-29 17:32聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

日前一艘花蓮籍膠筏漁船春連號因夜間視線不佳，加上操作不慎擱淺翻覆於石梯坪風景區，雖無人員傷亡，但膠筏已被海浪拍打破裂，船上有少量柴油，現場由花蓮區漁會及環保局人員協助先放一道吸油索，避免油污影響，幸虧有在地居民組成志工協助處理船骸，以免影響海域生態及船隻航行。環保局計畫協助在地成立海洋巡守隊，維護海洋環境。

花蓮縣環保局指出，石梯坪風景區位在花蓮縣豐濱鄉石梯灣的南側尾端，整個區域是一個面積極大的海岸階地，海蝕地形十分發達，海蝕平台、隆起珊瑚礁、海蝕溝、海蝕崖等舉目皆是，豐富的地形及海洋生態讓該區域也是花蓮熱門的潛水地點。為了守護珍貴海洋資源，由當地居民所組成的港口社區發展協會成員們聽聞漁船擱淺事件，立即自發前往協助漁船船骸清除。

環保局長饒忠表示，花蓮海岸線狹長約有124公里，非常需要近海的在地社區民眾一同來維護海洋環境，例如剛榮獲環保署「107年特色級水環境巡守隊」的「秀姑巒溪Cepo’水守隊」，就是由一群靠海吃飯的阿美族志工組成，自2017年起認養秀姑巒溪出海口，常態性淨灘並致力於維護秀姑巒溪出海口的生態環境。

饒忠說，今年希望能從秀姑巒溪出海口向北延伸，協助在地部落或社區成立巡守隊，未來讓每個近海社區都能有一支巡守隊一起來維護海洋。後續也會增加志工們有關海洋污染應變的課程，若有海洋污染事件發生時，相信當地的志工們就是海洋環境維護最強而有力的後盾。

膠筏已被海浪拍打破裂，花蓮港口社區發展協會成員清除船骸。圖／花蓮環保局提供
膠筏已被海浪拍打破裂，花蓮港口社區發展協會成員清除船骸。圖／花蓮環保局提供
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花蓮港口社區發展協會成員協助清除船骸。圖／花蓮環保局提供
花蓮港口社區發展協會成員協助清除船骸。圖／花蓮環保局提供
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