富岡漁港5.23億元擴建案將動工 營造國際觀光多功能港

2019-04-29 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



近3年前後歷經6次流標，耗資5.23億元的富岡交通船碼頭改善工程（漁港擴建）案，本月24日第7次招標終於完成發包作業，預計5月初動工，工期16個月。另配合觀光漁市啟動，台東縣長饒慶鈴今天宣布「碼頭宣布改善工程啟動，富岡將朝向國際觀光多功能港邁進」。

台東區漁會理事長理事長陳坤昌表示，樂見未來往返蘭嶼及綠島的客輪將有專屬碼頭，客輪不再與漁船爭泊席，遊客也不必再經過漁船作業區，漁民抱怨遊客干擾卸貨的問題，將獲解決，不再發生；配合觀光漁市啟用，富岡漁港環境更潔淨，期待整體旅遊品質大大提升。

饒慶鈴今天上午到富岡聽取施工簡報，她說，配合施工期間，富岡港交通船、工作船漁港管理費自原每船噸12元漁港管理費，稍調降為每船噸8元，遊艇停泊費則降為每船噸40元。

富岡港改善工程包括2億的災後復建工程及3.23億餘元的水域工程，將重新吊放消波塊、重造燈塔、新建南防波堤、南海堤、客運碼頭及填築新生地，可擴大停泊空間，強化港區水域平穩度，遊客也不必拖著行李走遠路登船。