農會招募農耕士改善缺工問題 每月最高可領4.5萬

2019-04-29 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



為了解決農業缺工問題，宜蘭縣農會延續辦理行政院農委會「改善農業缺工措施－農業技術團計畫」，新計畫預計在今年6月1日上路，報名日期從5月1日到5月20日，希望招募有意願從事農業工作、能適應農業產業環境、且能配合調度單位的工作者，以解決農業缺工問題。

宜蘭縣農會表示，招募項目分為農業師傅及農耕士，農耕士是從事基礎農業工作，如鋤草、搬運等，農業師傅則要有相關農務經驗，如嫁接、疏花等。

宜蘭縣農會指出，農業師傅及農耕士待遇及福利補助相當優渥，平均每月若能上工22日，除了領到工資外，另外享有每月最高8800元的獎勵金及教膯金費2200元，還有勞、健保等多項福利。為鼓勵農業師傅未來能繼續從事從業工作，在為期1年的計畫結束後，農業師傅還能領到最高12萬元的務農基金。

宜蘭縣農會總幹事陳誌銘表示，去年度縣農會共聘請了30位農師傅以及20位農耕士，在各農會的協助及宣傳，每位派工每個月幾乎都可以做滿工作天數，有效幫助縣內的農業生產需求，同時也讓這些農耕士有穩定的收入。