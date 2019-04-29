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好友買不到車票客死異鄉 花蓮議員竟怪罪台鐵

2019-04-29 14:21聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

台鐵新票務系統本月9日上路，花蓮縣議員王燕美在臉書質疑，台鐵座位票在開車前24小時全釋出，她受到好友請託，就是買不到一張票，感嘆花蓮人沒有一條安全回家的路，北上看病的好友也因人生最後一張回家的車票買不到就氣絕台北。台鐵回應，議員當時提出的車票時間點太晚，座位已開放給民眾購買，因此沒有車票。

王燕美表示，上周五下午一點多好友、也是花蓮玉里鎮公所黃姓退休人員來電拜託，可否幫忙買一張有座位台北到玉里的火車票，因剛開刀裝上三支心臟支架無法久站，後來拜託台鐵花蓮站長、段長、立委等都無法順利取得，原因是台鐵安裝新的訂票系統，24小時内所有座位票全釋出。沒想到隔天就接到好友死訊，痛批花東人民沒有一條安全回家的路，連人生最後一張座位火車票都無法取得。

黃男女兒說，爸爸上周一到台北榮總做心臟支架，原以為是小手術沒問題，到了上周五醫師評估說可以出院，但因為出院時間是12點，車票也是12點多，爸爸覺得時間太緊湊，原本當下想說看能不能換車票，如果買不到就先不要回家，去飯店休息，結果到了飯店沒多久，爸爸覺得不舒服、感到很冷，媽媽去買衣服，後來爸爸說幫我叫救護車，緊急送醫後就過世了。

對此，花蓮火車站站長林德香回應，一般民眾若有緊急需求，可以向車站提出申請，列車還有愛心保留座，供民眾臨時需求；但議員當時提出的車票時間點太晚，座位已經釋放給其他人購買，超過24小時就沒辦法申請。

針對議員質疑新票務系統讓花東居民沒票可搭車，林德香說，若太慢釋放就會影響其他民眾權益，為了讓座位有效利用，因此提前在24小時，就會把愛心座位釋放給民眾使用。另5月2日起全線普悠瑪號、太魯閣號各列次發售120張無座票，紓解東部乘車旅客需求。

有網友看到此事留言，「這樣好啊，證明現在沒有特權票了」、「擺明知道台鐵好欺負」、「開完刀也不適合坐長途吧」，聲援台鐵。

花蓮縣議員認為台鐵沒票給花東居民，連人生最後一張座位火車票都無法取得。圖／翻攝臉...
花蓮縣議員認為台鐵沒票給花東居民，連人生最後一張座位火車票都無法取得。圖／翻攝臉書
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