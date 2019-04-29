統一戲院淡出基隆人的回憶 建商在舊址建豪宅今動土

2019-04-29 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



統一戲院淡出基隆人的回憶，有建商在舊址規畫興建豪宅，圖為建案模型。記者邱瑞杰／攝影 分享 facebook

基隆市中正路逐漸淡出市民記憶的統一保齡球館和電影院，獲建商投資在舊址興建高29層大樓，今早11點動土，完工後將繼長榮桂冠酒店，成為基隆內港東岸另一處地標。

基隆電影產業極盛期曾有過15家電影院，但後來因為電視、錄影帶、網路先後風行，加上台北影院設備一直升級，本地看電影人口銳減，一家家結束營業，2012年遠東戲院關門、統一戲院歇業，等到2014年義二路新樂戲院再停業，基隆就僅剩信一路麗榮皇冠大樓上的一家電影院。

原亘建設有限公司董事長江宏志說，基隆港東岸軍用碼頭已確定遷移到西岸碼頭，未來整個內港東岸碼頭將全是郵輪泊靠。配合基隆市港推動前瞻基礎建設「國門廣場計畫」，由忠一路碼頭沿基隆港東岸延伸，可望成為商業和觀光廊帶。新建案「港都明珠」位在東岸碼頭台62甲快速道路出入口旁，29層大樓面向基隆港，將成為基隆市港新地標。

原亘建設今天上午11點為「港都明珠」舉行開工動土儀式，祈求工程順利完工。內政部次長花敬群、立委蔡適應、基隆市議會議長蔡旺璉、前議長宋瑋莉等人出席。