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4兄弟全是警職 寡母含辛茹苦當選模範母親

2019-04-29 11:31中央社 花蓮縣29日電

太魯閣族人周玉桂育有5子1女，35年前丈夫因病過世，含辛茹苦養大孩子，4個兒子均從事警職工作，她獲選108年度全國警察模範母親，日前獲邀至警政署接受表揚。

78歲的周玉桂住在太魯閣口的富世村，丈夫過世後並沒有再嫁的念頭，雖然一家的生活經濟重擔落在肩上，她仍咬緊牙關四處打臨工扶養子女長大成人。

目前在花蓮縣警察局新城分局富世派出所擔任所長的3子林金章說，5兄弟中1人早逝，其他都是從事警職，連小妹也是嫁給警察。高二那年父親因肝癌過世，大哥剛高中畢業，小妹還在讀國小階段，媽媽身兼數職，平日在天祥打掃和餐廳工作，休假日幫忙農事打零工。

「如今媽媽年紀大了，生活也無虞，但她還在教會擔任志工，是虔誠的基督徒，宗教的力量助她走過艱苦的歲月。」林金章回憶，求學階段他們兄弟帶的便當，打開來只有地瓜，看到同學豐盛菜餚，心裡雖然有些難過，但想到媽媽的辛苦，兄弟們也會利用寒暑假去打工賺錢，減輕媽媽負擔。

周玉桂的長子林金義民國105年從花蓮縣警察局新城分局退休、4子林金文在新城分局加灣派出所任職、5子林金生在海巡署服務，在工作崗位上均有良好表現。

周玉桂曾於102年榮獲秀林鄉公所模範母親、106年榮獲花蓮縣秀林鄉老人會模範母親等殊榮，今年又獲選全國警察模範母親，實至名歸。

新城分局長廖修鴻表示，周玉桂獨自將6子女扶養長大，付出了許多心力在孩子身上，努力的保護他們，在孩子們受挫時給予振作的力量，指引他們走向正確的道路，如今他們成為維護社會的支柱，這些都歸功於辛苦的母親，恭賀她獲選警察模範母親。

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