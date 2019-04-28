北台灣歷史起點在這裡 它的重要性不輸台南安平

2019-04-28 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市政府正在做大基隆歷史場景再現計畫，經過專家套圖，400多年來在這塊土地上發生的事，越來越清晰，他們也發現和平島曾有東南亞最大的歐洲城堡，台灣第一場國際戰爭也在這裡登場，和平島的歷史及地理位置重要性，不輸台南安平。

基隆市文化局長陳靜萍指出，大基隆歷史場景再現，會透過動畫和虛擬實境，帶民眾重回歷史場景，需要大量文史資料，他們做了一年調查，找了很多資料，還去西班牙、荷蘭找，由曹銘宗主持的社竂原住民歷史文化調查，進入期中報告，動畫已開始製作。

和平島和基隆陸地，隔著不寬的八尺門水道，形成天然良港，對和平島來說，海不是阻隔，而是更寬廣的道路，和平島從史前的原住民交易中心，到14世紀中、琉、日貿易航海據點，再到17世紀，西班牙，荷蘭兩大歐洲海權國家，在這裡先後建立城堡，傳教。從中西文獻來看，和平島可說是北台灣歷史的起點。

1626年西班牙占領後，他們在島上建了聖薩爾瓦多城，是當時東南亞最大的歐洲城堡，也是西班牙帝國最遠的殖民地，1642年荷蘭驅逐西班牙之役，可說是台灣第一場國際戰爭，和平島也是天主教最早在台灣傳教的地方。

日治時代，日本人在這裡造了台灣最大漁港正濱漁港，設水產試驗所及最大規模造船廠，還建了台灣第一座跨海鋼筋混凝土大橋，也就是和平橋的前身基隆橋。