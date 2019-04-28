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影／一場美麗的錯誤 社寮島改和平島非關228

2019-04-28 21:56聯合報 記者吳淑君╱即時報導

潘江衛說，228事件發生後，大家祈求和平，和平島的和平剛好很呼應，但和平島的由來...
潘江衛說，228事件發生後，大家祈求和平，和平島的和平剛好很呼應，但和平島的由來，事實上和228沒有關係。圖／空中攝影張東隆提供
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「為了祈求和平，殺戮不再，基隆市社寮島因而改名和平島」，和平島為何叫和平島，許多說法都和228有關，但文史工作者潘江衛卻推翻此說法，他指出，戰後成立中正區，偏遠的社寮島街道，因忠孝仁愛信義都被市區用了，只好接著用和平，此時也出現和平島說法，228事件發生在後，和平島的由來根本和228無關。

1947年228事件發生，3月11日，國軍前往社寮島逮捕約30名琉球人，連同當地船寮的台灣籍工人和居民帶走。3月13日，部分民眾遭遇部隊槍決喪生。事件結束後，為了祈求和平，殺戮不再，社寮島因而改名和平島，許多資料這麼紀載著，連維基百科也這麼寫。

對和平島歷史有深入研究的潘江衛指出，國民政府來台要改地名，基隆市街用忠孝仁愛信義和平命名，順序從市中心往港外做規劃。

民國35年1月成立中正區，中正區有22里，有社寮里，和寮里，和平寮里，也有和一路，平一路，並出現和平島說法，由此看來，社寮島改名和平島，日本時代建造的基隆橋，改為和平橋，都在228事件之前。

潘江衛說，228暴力事件發生後，大家祈求和平，和平島的和平剛好很呼應，但和平島的和平由來事實上和228沒有關係。

潘江衛說，228事件發生後，大家祈求和平，和平島的和平剛好很呼應，但和平島的由來...
潘江衛說，228事件發生後，大家祈求和平，和平島的和平剛好很呼應，但和平島的由來，事實上和228沒有關係。圖／空中攝影張東隆提供
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社寮島改名和平島，事實上和228沒有關係。記者吳淑君／攝影
社寮島改名和平島，事實上和228沒有關係。記者吳淑君／攝影
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社寮島改名和平島，事實上和228沒有關係。記者吳淑君／攝影
社寮島改名和平島，事實上和228沒有關係。記者吳淑君／攝影
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和平島基隆文史工作者二二八事件
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