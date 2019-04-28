宜蘭慶安宮媽祖生不遶境 省下10萬元捐教育

2019-04-28 17:38 中央社 宜蘭縣28日電



農曆3月23日是媽祖生，許多廟宇都會盛大遶境慶祝，但宜蘭縣冬山鄉珍珠村慶安宮今年取消遶境，省下新台幣10萬元捐給國小當建設獎助金，用最特別方式為媽祖祝壽。

主祀媽祖的慶安宮，歷史約有15年，屬於社區型中小型宮廟。廟方在每年媽祖誕辰前都會舉辦全村遶境祝賀，除了為媽祖祝壽，也祈求全境平安。

慶安宮宮主洪宏毅今天受訪時說，過去遶境時必須準備陣頭、鞭炮、相關工作人員等出席與餐費，每次活動動輒支出數十萬元，且遶境隊伍難免產生噪音等問題。日前，廟方決定昨天4月27日（農曆3月23日）只在廟內簡單為媽祖祝壽，取消村內遶境，將省下的10萬元捐給宜蘭縣員山鄉七賢國小當教育用途。

「媽祖很樂意我們這樣做！」洪宏毅說，在決定這項善舉之前，廟方還向媽祖擲筊，獲得聖筊支持。

為感謝媽祖慈悲為懷，七賢國小30多名學生昨天在媽祖生當天特別前往慶安宮，分別以國樂、陶笛、足球舞與傳統舞獅等才藝成果表演，為媽祖祝壽。

七賢國小校長劉建成說，感謝慶安宮提供學童們不一樣的表演舞台，10萬元對學校來說是很大一筆捐款，未來會用於改善校內基礎建設、學童獎助學金，希望讓孩童們有更完善的求學環境。