兒虐層出不窮 宜蘭家扶428教大家學習「雞婆」

2019-04-28 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



近來兒虐事件層出不窮，4月28日是「兒童保護日」，家扶基金會今年號召「護童者聯盟」一起走上街頭，在全國各地舉辦24場活動，萬人齊聲呼籲「用愛包圍受虐兒」！宜蘭家扶中心今天安排在新月廣場家樂福舞台舉辦兒保宣導活動，以兒保操、「快樂親子五步驟」帶動親子活動，並與參與民眾宣誓守護兒少，齊力讓每個人都成為保護兒少的小英雄，以期達到「零兒虐」目標。

宜蘭家扶中心主委林慶田、副主委石當發、楊杰及家樂福賣場經理都穿上「超人裝」加入「護童者聯盟」行列，呼籲大家保護兒童一起來。

今年初至今發生多起震驚社會的兒虐案件，多為照顧者情緒失控或缺乏親職教育所致。根據衛福部統計資料顯示，2018年全台家內兒童及少年保護案件中共4175人次兒少遭虐，受虐年齡層中，6歲以下多達1312件，約佔31.43%;近十年受虐兒少統計，施虐者年齡在「30~39歲」比例最多，每年約三成六左右，而施虐者身分最多比例為「父母(養父母)」約有七成九，令人震驚，家扶呼籲社區民眾一起「雞婆」，用愛心包圍受虐兒參與建構兒少安全的生活網絡，也可以加入「兒保好鄰居」協助該中心推廣兒保工作。