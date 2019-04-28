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兒虐層出不窮 宜蘭家扶428教大家學習「雞婆」

2019-04-28 14:26聯合報 記者戴永華╱即時報導

近來兒虐事件層出不窮，4月28日是「兒童保護日」，家扶基金會今年號召「護童者聯盟」一起走上街頭，在全國各地舉辦24場活動，萬人齊聲呼籲「用愛包圍受虐兒」！宜蘭家扶中心今天安排在新月廣場家樂福舞台舉辦兒保宣導活動，以兒保操、「快樂親子五步驟」帶動親子活動，並與參與民眾宣誓守護兒少，齊力讓每個人都成為保護兒少的小英雄，以期達到「零兒虐」目標。

宜蘭家扶中心主委林慶田、副主委石當發、楊杰及家樂福賣場經理都穿上「超人裝」加入「護童者聯盟」行列，呼籲大家保護兒童一起來。

今年初至今發生多起震驚社會的兒虐案件，多為照顧者情緒失控或缺乏親職教育所致。根據衛福部統計資料顯示，2018年全台家內兒童及少年保護案件中共4175人次兒少遭虐，受虐年齡層中，6歲以下多達1312件，約佔31.43%;近十年受虐兒少統計，施虐者年齡在「30~39歲」比例最多，每年約三成六左右，而施虐者身分最多比例為「父母(養父母)」約有七成九，令人震驚，家扶呼籲社區民眾一起「雞婆」，用愛心包圍受虐兒參與建構兒少安全的生活網絡，也可以加入「兒保好鄰居」協助該中心推廣兒保工作。

家扶基金會自2013年起推動4月28日為「兒童保護日」，「4」適時關懷兒童、重視「2」兒童保護、與孩子愛的「8」抱抱。宜蘭家扶中心今天的兒保日宣導活動，邀請家庭親子齊著紅色衣衫，以兒保操帶動現場氣氛，宣示兒童保護，並藉由跆拳道教練示範並教導兒童防身術，讓小朋友學習自我保護方法；此外，現場兒保彈珠台、身體隱私界線拼圖等攤位，也讓親子玩得高興，從中吸收自我保護知識。

宜蘭家扶中心教導孩子防身術，學習保護自己不受虐。 圖/宜蘭家扶提供
宜蘭家扶中心教導孩子防身術，學習保護自己不受虐。 圖/宜蘭家扶提供
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近來兒虐事件層出不窮，宜蘭家扶宣導428 兒童保護日，呼籲社會大眾對於兒虐事件，...
近來兒虐事件層出不窮，宜蘭家扶宣導428 兒童保護日，呼籲社會大眾對於兒虐事件，請多發揮「雞婆」個性。 圖/宜蘭家扶提供
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