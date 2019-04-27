宜蘭這家柑仔店學校開的 「入內請說台語」

2019-04-27 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭報導



宜蘭縣壯圍鄉古亭國小開起「柑仔店」（雜貨店），昨天開幕。家長帶著孩子湧入，想起小時候在學校講台語會被處罰，但這間「柑仔店」卻要求「入內請說台語」，講國語還會被糾正，笑說「時代翻轉，真的完全不同了」

宜蘭縣壯圍鄉古亭國小開起「柑仔店」，要求「入內請說台語」，在店裡講國語還會被糾正。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

宜蘭縣壯圍鄉古亭國小開起「柑仔店」，昨天開幕。 記者羅建旺／攝影 分享 facebook

古亭國小學校旁邊的轉彎處，真的有間傳統柑仔店，校長黃賜福發揮創意，認為古亭國小是宜蘭縣本土教育中心學校，希望透過沉浸式的台語教學，以有趣的童玩原素、寓教於樂的方式，讓小朋友快樂地說台語，因此在校內創辦古亭柑仔店。

柑仔店內，設有古早味的彈珠台遊戲、現代味的娃娃機、古早童玩尪仔標、套圈圈、竹筷槍、桌遊等，還有柑仔店玩具、抽抽樂、戳戳樂等。昨天開幕，不但小孩開心，連大人都玩嗨了。

簡姓家長帶孩子入店，台語不是很輪轉的她，跟著小孩一起努力說台語。她說，這種寓教於樂的方式很棒，也要跟著從頭再練起。

古亭國小柑仔店內，設古早味的彈珠台遊戲、尪仔標、戳戳樂等，不但小孩開心，連大人都玩嗨了。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

宜蘭縣壯圍鄉古亭國小開「柑仔店」，設有童玩，學童做好事換代幣免費玩，入內練台語。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

「入內講台語的認同度高，意外收到社會各界很多幫忙。」黃賜福說，籌辦時，曾為經費與設施傷腦筋，沒想到不少人認為這是好事，捐獻物資，甚至載來6台夾娃娃機台，當成教學工具，令人感動。

有人捐了夾娃娃機當教學道具。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

黃賜福說，學童要玩柑仔店裡的遊戲，要先做好事，如幫助別人、掃地、成績有進步等，老師會核給「古亭幣」，用古亭幣兌換玩遊戲，「柑仔店」還會開放外界預約，一起體驗好玩的台語世界。