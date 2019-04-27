宜蘭這家柑仔店學校開的 「入內請說台語」
宜蘭縣壯圍鄉古亭國小開起「柑仔店」（雜貨店），昨天開幕。家長帶著孩子湧入，想起小時候在學校講台語會被處罰，但這間「柑仔店」卻要求「入內請說台語」，講國語還會被糾正，笑說「時代翻轉，真的完全不同了」
古亭國小學校旁邊的轉彎處，真的有間傳統柑仔店，校長黃賜福發揮創意，認為古亭國小是宜蘭縣本土教育中心學校，希望透過沉浸式的台語教學，以有趣的童玩原素、寓教於樂的方式，讓小朋友快樂地說台語，因此在校內創辦古亭柑仔店。
柑仔店內，設有古早味的彈珠台遊戲、現代味的娃娃機、古早童玩尪仔標、套圈圈、竹筷槍、桌遊等，還有柑仔店玩具、抽抽樂、戳戳樂等。昨天開幕，不但小孩開心，連大人都玩嗨了。
簡姓家長帶孩子入店，台語不是很輪轉的她，跟著小孩一起努力說台語。她說，這種寓教於樂的方式很棒，也要跟著從頭再練起。
「入內講台語的認同度高，意外收到社會各界很多幫忙。」黃賜福說，籌辦時，曾為經費與設施傷腦筋，沒想到不少人認為這是好事，捐獻物資，甚至載來6台夾娃娃機台，當成教學工具，令人感動。
黃賜福說，學童要玩柑仔店裡的遊戲，要先做好事，如幫助別人、掃地、成績有進步等，老師會核給「古亭幣」，用古亭幣兌換玩遊戲，「柑仔店」還會開放外界預約，一起體驗好玩的台語世界。
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