影／花蓮玉里媽繞境 千人搶躦轎底祈福

2019-04-27 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



不只西部，在東台灣也有盛大的媽祖遶境活動！花蓮縣玉里鎮媽祖宮為慶祝媽祖誕辰，今天舉辦遶境祈福活動，大批人車從早上開始繞行秀姑巒溪兩岸村里聚落，入夜後隊伍及神轎步行進入鬧區圓環，上千名男女老幼爭相躦轎底祈求平安，鞭炮歌舞聲不絕於耳，今晚的玉里宛如不夜城。

廟方人員表示，玉里媽祖宮是花蓮南區最大的媽祖廟，過去每逢農曆3月23日媽祖聖誕都會舉辦遶境活動，今年從祝壽大典、遶境祈福到慶祝晚會，將活動從1天擴增到3天規模，並取名為「天上聖母聖誕千秋文化季」，力拼成為玉里鎮代表性宗教活動。

廟方人員指出，該宮供奉媽祖由來已久，最早可回溯至民國48年八七水災時，災民拾獲彰化南瑤宮媽祖令旗迎往玉里參拜，後續由信徒梁漢清出資打造媽祖金身，並重回南瑤宮分靈始有今日「玉里媽」，迄今已有近60年歷史，媽祖神尊最初由每年爐主供於家中，由於神恩廣被信徒絡繹不絕，在眾人努力下於民國98年開宮受香。