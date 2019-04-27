親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

年輕教師帶6個月大寶寶 哭求教育部「讓我們一家團圓」

林濁水：韓風暴蔡卻被掃颱風尾 民進黨前景令人憂慮

影／花蓮玉里媽繞境 千人搶躦轎底祈福

2019-04-27 22:12聯合報 記者余衡╱即時報導

不只西部，在東台灣也有盛大的媽祖遶境活動！花蓮縣玉里鎮媽祖宮為慶祝媽祖誕辰，今天舉辦遶境祈福活動，大批人車從早上開始繞行秀姑巒溪兩岸村里聚落，入夜後隊伍及神轎步行進入鬧區圓環，上千名男女老幼爭相躦轎底祈求平安，鞭炮歌舞聲不絕於耳，今晚的玉里宛如不夜城。

廟方人員表示，玉里媽祖宮是花蓮南區最大的媽祖廟，過去每逢農曆3月23日媽祖聖誕都會舉辦遶境活動，今年從祝壽大典、遶境祈福到慶祝晚會，將活動從1天擴增到3天規模，並取名為「天上聖母聖誕千秋文化季」，力拼成為玉里鎮代表性宗教活動。

廟方人員指出，該宮供奉媽祖由來已久，最早可回溯至民國48年八七水災時，災民拾獲彰化南瑤宮媽祖令旗迎往玉里參拜，後續由信徒梁漢清出資打造媽祖金身，並重回南瑤宮分靈始有今日「玉里媽」，迄今已有近60年歷史，媽祖神尊最初由每年爐主供於家中，由於神恩廣被信徒絡繹不絕，在眾人努力下於民國98年開宮受香。

廟方人員說，玉里媽祖宮的信徒相當可愛，每逢媽祖聖誕前總會訂製一個大蛋糕，號召大家齊聚廟內替媽祖唱中、英文版的生日快樂歌曲，成為傳統廟宇少見的特色。今天遶境活動及躦轎底結束後，明晚將會邀請藝人於廟前廣場舉辦歌唱及摸彩晚會，並擲筊選出新任爐主，歡迎民眾前往共襄盛舉。

花蓮縣玉里鎮媽祖宮為慶祝媽祖誕辰，今天舉辦繞境祈福活動，玉里鎮今晚有如不夜城。記...
花蓮縣玉里鎮媽祖宮為慶祝媽祖誕辰，今天舉辦繞境祈福活動，玉里鎮今晚有如不夜城。記者余衡／攝影
分享
花蓮縣玉里鎮媽祖宮為慶祝媽祖誕辰，今天舉辦繞境祈福活動，信徒躦轎底祈求平安。記者...
花蓮縣玉里鎮媽祖宮為慶祝媽祖誕辰，今天舉辦繞境祈福活動，信徒躦轎底祈求平安。記者余衡／攝影
分享

媽祖遶境南瑤宮
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

和平島公園近拍郵輪出港大驚奇 出現「就是這道光」

2019-04-27 21:32

台東成功漁民好運到 一次捕獲4條鮪魚近85萬元入袋

2019-04-27 20:43

影／樂師走進觀眾群中 池上春耕野餐音樂節讓人驚豔

2019-04-27 20:23

花蓮賞鯨碼頭老舊簡陋 業者嘆有失觀光顏面

2019-04-27 18:41

花蓮玉里鎮觀音里長補選 6號陳金寶出線

2019-04-27 17:25

許文政今天告別追思會 獲頒授總統褒揚令

2019-04-27 17:22

宜蘭桐花祭今天登場 明天還有野餐桐樂會

2019-04-27 15:35

射耳祭比賽傳統箭法 卓溪布農族人互較高下

2019-04-27 15:19

影／宜蘭限定版熊讚獎座 今首發模範勞工

2019-04-27 15:17

基隆潮境新住民嘉年華 3千人享美食配無敵海景

2019-04-27 13:51

周錫瑋連署「把阿扁關回去」 傅崐萁：愛與包容最重要

2019-04-27 11:29

玉里觀音里長補選六搶一 今早投票民眾踴躍

2019-04-27 09:57

「阿嬤的放屁車」來了 金穗獎好片宜蘭免費看

2019-04-27 09:06

吃喝玩樂e點通／名師設計名導策展 沙丘園區有「藝」思

2019-04-26 23:43

挺花蓮團遊 林佳龍宣布：加碼800萬

2019-04-26 23:39

基隆麥金路 下周起左轉安樂路2段要迴轉

2019-04-26 23:33

假日塞車瓶頸 國5蘇澳海山西路拓寬 完工典禮

2019-04-26 23:29

影／彭佳嶼現「海市蜃樓」？ 他出示影片：是北海岸啦

2019-04-26 20:09

玉里觀音里長補選周六投票 六搶一競爭激烈

2019-04-26 17:04

饒慶鈴上大陸直播節目 介紹台東紅藜和鳳梨

2019-04-26 16:56

威尼斯、盛世13萬噸級郵輪同在 基隆港今天破兩紀錄

2019-04-26 16:47

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

注意！西濱公路新增這支測照桿 南北都可拍

2019-04-27 18:13

懸宕4年 北市中正橋改建 5月6日動工

2019-04-26 23:15

學校隔壁偷蓋基地台 彰化社頭居民拉布條抗議「無良」

2019-04-27 13:54

墾丁第一季人氣回溫 雪崩觀光觸底反彈？

2019-04-27 07:45

台86線受損路面封閉施工6天 駕車民眾留意改道

2019-04-27 10:32

玩偶資收車 繼續歡樂出任務

2019-04-26 23:33

台中大坑步道相思樹觀景平台 360度俯瞰台中美景

2019-04-27 15:17

板橋慈惠宮慶媽祖聖誕 日本國寶舞團跳阿波踊舞

2019-04-27 07:43

影／女兒陪媽媽完成夢想！朴子真人藝閣重現

2019-04-27 08:18

影／2隻烤乳豬免費吃！布袋高跟鞋教堂推「豬安心」

2019-04-27 11:06

筏子溪岸邊植栽「去台保中」？ 市府：是愛在台中

2019-04-27 13:22

快來！板橋慈惠宮媽祖祝壽遶境 晚上還發限量發財金

2019-04-27 09:55

桃首間社宅中路二號近完工 中選戶今開心賞屋

2019-04-27 15:15

賞金針花海不用去花東 彰化虎山岩金針花海在眼前

2019-04-27 12:04

40年前逃票過意不去 男子主動現身掏3000元超額補票

2019-04-27 17:09

影／百架無人機為鹿耳門媽祝壽 民眾高呼「不過癮」

2019-04-26 23:11

北流測試演唱會 柯文哲要張惠妹來分兩場「跳」

2019-04-27 17:28

影／永貞宮媽祖換客家花布聖袍 全台首見

2019-04-27 19:30

影／南投老店臭豆腐飄香 征服許淑華的胃

2019-04-27 12:11

金瓜石山城裡的遶境 攝影師拍媽祖鑾轎爬樓梯奇景

2019-04-27 15:19

影／見到原住民 韓國瑜：煩惱都拋到九霄雲外

2019-04-27 15:36

松山慈祐宮慶媽祖聖誕 明起三天有表演、遶境

2019-04-27 11:59

周錫瑋連署「把阿扁關回去」 傅崐萁：愛與包容最重要

2019-04-27 11:29

雇主善待好溫暖 印尼女看護：台灣是我第二個家

2019-04-27 12:49

花博卡還剩144萬張 何去何用？

2019-04-26 23:30

一家弱勢房子又燒光 台南市職業工會志工來修繕

2019-04-27 12:20

年年觀音生日送米助弱勢 佛祖指引讓他覺得好神奇

2019-04-27 09:43

基隆潮境新住民嘉年華 3千人享美食配無敵海景

2019-04-27 13:51

斗六長和宮「斑鳩媽」慶生 八仙騎馬遊街

2019-04-27 13:57

台東成功漁民好運到 一次捕獲4條鮪魚近85萬元入袋

2019-04-27 20:43

和平島公園近拍郵輪出港大驚奇 出現「就是這道光」

2019-04-27 21:32

這尊神農像手持的稻穗 50年保持良好

2019-04-26 23:45

崩壞白雪公主太可愛 布袋好美里彩繪村再現人潮

2019-04-27 08:23

每年2萬遊客造訪 水雉生態國家級濕地終有自來水

2019-04-27 09:03

影／朴子真人藝閣受歡迎 公所規畫明年擴大舉辦

2019-04-27 17:09

配天宮媽祖繞境路線、時間不同引民抱怨

2019-04-27 16:59

這位媽祖不姓林！西屯張廖家廟今到萬和宮慶賀

2019-04-27 17:54

北市公車專用道最後一哩路 補足敦化南北路另一側

2019-04-27 00:21

兒時回憶！朴子6座真人藝閣 遊行演出2天

2019-04-26 22:48

火山地質加陽明山水源 金山越冬甘藷苗今年增10萬株

2019-04-27 09:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top