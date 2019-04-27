和平島公園近拍郵輪出港大驚奇 出現「就是這道光」

2019-04-27 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆已成郵輪母港，最近到郵輪旺季，進出基隆港的郵輪相當多，而和平島公園剛好就在進出航道旁邊，成為拍攝郵輪的最佳視角地點，來和平島的遊客常會有「大驚奇」；最近工作人員還拍下剛好天空出現「那道光」照射在郵輪上的特殊畫面，有如科幻片，遊客的相機也都按不停。

和平島公園說，最近又到了郵輪旅遊的旺季，沒有計畫去一趟郵輪之旅也沒關係，來和平島公園的「島迷們」，在和平島公園也可來一場「賞遊輪之旅」。遊客拿海堤上的燈塔當比例尺，就可以知道郵輪有多龐大。而最佳拍輪船的地方，就在遊客中心露台，可以看到非常難得的畫面。

「海上的巨無霸的郵輪歌詩達大西洋號，遇上同樣來自義大利的太陽公主」是什麼情況？日前這巨船遇上大船的精采畫面，讓遊客都大驚奇。歌詩達大西洋號總噸位86000，長度292米，寬度32米，超過12層樓高，和平島的遊客全都圍成一排拍攝。遊客說，郵輪的音樂都聽得很清楚，和平島公園真的是最佳的郵輪觀察點。